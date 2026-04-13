청년 농어업 인재 육성 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 도매시장법인들이 국립한국농수산대학교 발전기금 기부에 잇달아 나서며 청년 농어업 인재 육성 지원을 이어가고 있다.

국립한국농수산대학교는 13일 대학 본부에서 (사)한국농산물유통산업협회 소속 도매시장법인 5개사(한국청과·대구중앙청과·강서청과·두레청과·인터넷청과)가 참석한 가운데 발전기금 기부 행사를 개최했다.

이번 행사는 지난해 말 대구중앙청과, 강서청과, 두레청과, 인터넷청과 등 4개 도매시장법인이 발전기금으로 2억4300만원을 기부한 데 따른 것이다.

기부금은 한국청과 장학기금에 포함돼 이자 수입을 활용한 성적 장학금 등으로 학생들에게 지원된다.

앞서 한국청과는 2024년과 2025년에 1억 원씩 총 2억 원을 기부해 장학기금 조성에 참여했다.

한농대는 기부금 전달 행사 이후 총장과 도매시장법인 대표들이 참석한 가운데 기념식수 행사도 진행했다.

도매시장법인 대표들은 “발전기금 기부를 통해 청년 농어업 인재 육성에 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지속해서 지원을 이어가겠다”고 했다.

이주명 총장은 “도매시장법인의 기부에 감사드린다”며 “장학기금이 미래 농어업 인재 양성에 활용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.