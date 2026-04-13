서울시보건환경연구원, ‘조류경보제’ 강화 한강 친수활동구간 녹조·수질 상태 검사 ‘조류독소’까지 상시 모니터링 대폭 강화

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시보건환경연구원(이하 연구원)이 4~10월 한강 친수활동구간(수영, 수상스키, 낚시 등 친수활동 보호를 위해 관련 법령에 따라 지정·관리되는 하천·호소)을 대상으로 ‘조류경보제’를 운영한다고 13일 밝혔다. 기후변화로 심해지는 한강의 녹조 현상에 선제적으로 대응하고 시민들이 안심하고 한강을 이용할 수 있게 하기 위해서라고 연구원은 설명했다.

조류경보제는 하천이나 호소에서 유해 남조류(녹조)가 일정 수준 이상 발생했을 때 경보를 발령하여 시민 피해를 최소화하고 안전을 지키는 제도다.

연구원은 성수·한남·한강·마포·성산대교, 5개 채수 지점에서 조류경보 발령 지표인 남조류 세포수를 포함하여 용존산소, 수온 등 11개 수질 항목 검사를 매주 실시하고 있다.

최근 지속되는 폭염과 연평균 기온 상승의 영향으로 한강 친수활동구간의 조류경보 발령 가능성이 점차 높아지고 있다. 서울시는 이런 녹조 문제에 적극 대처하고자 2016년부터 조류경보 발령 이전인 자체 예비 단계를 운영하며 초기 대응을 강화하고 있다.

연구원의 최근 3년간 검사 결과에 따르면 남조류 세포수의 평균값과 최댓값이 지속해서 늘어났으며, 특히 지난해에는 조류경보 관심단계 기준(2만세포/㎖)에 근접한 수준까지 도달했다.

올해부터 조류경보 발령 기준이 기존 남조류 세포수 단일 항목에서 ‘조류독소’ 항목까지 확대되면서 시민들의 수상 활동이 집중되는 기간 조류독소 상시 모니터링을 대폭 강화한다. 조류독소는 녹조를 일으키는 유해 남조류가 증식하는 과정에서 생성되는 독성 물질로 인체에 노출될 경우 피부염이나 간 손상 등을 유발할 수 있다.

연구원은 첨단 장비인 액체크로마토그래피-텐덤질량분석법(LC-MS/MS)을 활용해 총 6종의 조류독소를 정밀 분석하여 조류독소 안전성을 철저히 검증할 계획이다.

시민들은 조류경보제 운영 기간 진행되는 모든 수질검사 결과를 물환경정보시스템·서울시 물순환정보 공개시스템 누리집을 통해 직접 확인할 수 있다.

박주성 연구원장은 “체계적인 조류경보제 운영과 과학적인 조류독소 분석으로 안전한 한강 수질 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.