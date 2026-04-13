폐플라스틱 순환 기술인 해중합 과정 등 소개

[헤럴드경제=한영대 기자] SK케미칼은 울산 남구 SK케미칼 울산 공장에 일본 관서 지역의 경제인 단체인 관서경제동우회가 방문했다고 13일 밝혔다.

관서경제동우회는 관서 지역을 대표하는 기업 협의체로 파나소닉 홀딩스, 소니 등 600여개 주요 기업과 경영인 1500여명이 참여하고 있다. 관서경제연합회, 오사카상공회의소와 함께 관서 지역 3대 경제단체로 꼽힌다.

이번 행사에는 ▷위생·생활용품 브랜드 사라야 ▷자동차 부품사 도요타 모빌리티 ▷항공사 전일본공수(ANA) 등 동우회 산하 순환경제위원회 소속 기업인 37명이 참석했다. 동우회의 이번 방문은 일본 지역 내 소재의 재활용성과 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 기존 소재에 대한 대안 모색 차원에서 이뤄진 것으로 알려졌다.

SK케미칼은 이번 행사에서는 폐플라스틱을 다시 소재로 되돌리는 핵심 기술인 해중합 과정 등에 대한 브리핑을 진행했다. 또 생산 현장 투어를 통해 코폴리에스터 등 생산 공정과 품질 관리 프로세스를 설명했다.

이번 행사에 방문한 사라야 유스케 사라야 대표는 “석유 기반 플라스틱과 동등한 수준의 물성과 품질, 위생성까지 갖춘 해중합 기반 재활용 소재는 식·음료 포장재 분야에서 기존 소재를 대체할 유력한 옵션이 될 것”이라고 말했다.

SK케미칼은 일본 시장을 대상으로 적극적 마케팅을 전개해 재생 플라스틱 시장에서의 인지도와 점유율을 동시에 끌어 올린다는 전략이다. 김현석 SK케미칼 리사이클사업본부장은 “일본은 작년 CR PET의 수요가 전년 대비 5배 이상 늘어날 정도로 비약적 성장이 이뤄지고 있는 지역”이라며 “식·음료 용기, 자동차 내장재 등 고객사의 사업 환경에 최적화된 설루션을 제공해 일본 시장 내에서의 입지를 더욱 공고히 다질 것”고 말했다.