피지컬 AI 확산에 제조·사무직 전방위 고용 불안 확대 직무전환·AI 역량 강화·고용안전망 확충 ‘공통 과제’ 부상 김영훈 “AI는 선택 아닌 필수…격차 확대 막는 정책 필요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 생성형 인공지능(AI)을 넘어 휴머노이드 등 ‘피지컬 AI’ 확산이 본격화되면서 일자리 감소 우려가 커지는 가운데, 정부와 정치권, 노사, 전문가들이 한자리에 모여 ‘AI와 일자리의 공존’ 해법 모색에 나섰다.

고용노동부는 13일 국회 의원회관에서 더불어민주당과 공동으로 ‘AI 전환과 노동의 미래’ 토론회를 열고 산업 현장의 AI 도입이 고용에 미치는 영향과 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 토론회는 AI 기술 발전이 사무직뿐 아니라 제조·물류 등 전 산업으로 확산되며 고용 불안을 키우는 상황에서, 일자리 위기를 기회로 전환할 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 청년층을 중심으로 “준비한 직무가 AI로 대체될 수 있다”는 불안이 커지고 있는 점도 주요 논의 배경으로 제시됐다.

이날 발제에 나선 장영재 카이스트 교수는 “AI로 사라질 일자리보다 새롭게 만들어질 기회에 주목해야 한다”며 초기 창업 지원과 인력 양성 등 정부 역할을 강조했다. 특히 제조업 기반을 활용한 ‘피지컬 AI 생태계 구축’과 관련 기술 수출 가능성을 새로운 성장동력으로 제시했다.

김준하 디든로보틱스 대표는 피지컬 AI 도입이 아직 비용과 기술 한계로 빠르게 확산되긴 어렵지만, 인력난이나 위험 작업 분야에서 로봇 활용이 확대되며 새로운 일자리 창출도 기대된다고 설명했다.

토론에서는 AI 전환이 불가피한 흐름이라는 데 공감대가 형성됐다. 노동계와 경영계, 연구기관 등 참석자들은 직무 전환 지원, AI 역량 강화, 사회안전망 확충 등 정부 역할이 중요하다는 데 의견을 같이했다.

김영훈 노동부 장관은 “최근 중동 지역 군사적 충돌은 AI가 산업적 도구를 넘어 국가 전략·안보 자산으로 부상했음을 보여준다”며 “AI 전환은 선택의 문제가 아니라 피할 수 없는 흐름”이라고 강조했다. 이어 “‘사람을 위한 AI, 모두의 AI’라는 원칙 아래 기술 격차가 일자리 양극화로 이어지지 않도록 해야 한다”고 밝혔다.

김 장관은 “AI는 인간을 대체하지 않지만 AI를 사용하는 사람이 그렇지 않은 사람을 대체할 것”이라며, 직업훈련 확대와 고용안전망 강화를 통해 전환 과정의 충격을 줄이겠다고 말했다.

정부는 이를 위해 K-디지털 트레이닝 등 첨단 산업 분야 직업훈련을 확대하고, 고용보험을 소득 기반으로 개편하는 한편 ‘노동분야 AI 윤리 가이드라인’ 마련도 추진 중이다.

아울러 알고리즘 편향 등 AI 확산에 따른 부작용을 최소화하고, 직무 전환 과정이 일자리 양극화로 이어지지 않도록 정책 대응을 강화할 방침이다.

또 AI 전환에 대응한 ‘산업전환 고용안정 기본계획’을 수립해 고용 유지와 신규 일자리 창출을 병행한다는 구상이다. AI 기술을 활용한 제조 소프트웨어와 공장 운영 노하우 수출 등 새로운 산업 기회 창출 가능성도 함께 제기됐다.