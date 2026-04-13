중기부·식약처, 충주 아우딘퓨쳐스서 화장품 업계 간담회 원료·포장재 수급 차질에 납기 비상…수출 경쟁력 약화 우려 중기부·식약처·수은·기보, 수출기업 금융·애로 해소 협력 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 식품의약품안전처는 13일 충북 충주의 화장품 제조·판매 전문기업 아우딘퓨쳐스를 찾아 K-뷰티 관련 중소기업들과 간담회를 열고 중동 전쟁에 따른 피해와 애로사항을 점검했다고 밝혔다.

이날 간담회는 중동 전쟁 장기화로 어려움을 겪고 있는 화장품 업계 현장 목소리를 듣고 지원 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 현장에는 화장품 ODM 기업, 중소 브랜드사, 원료사, 용기사, 물류기업 등이 참석했다.

K-뷰티는 최근 수년간 역대 최대 수출 실적을 갈아치우며 글로벌 성장세를 이어왔지만, 중동발 지정학 리스크가 장기화하면서 업계 전반의 부담도 커지고 있다. 특히 중소 화장품 기업들은 원료와 포장재 등 원부자재 수급 차질, 단가 인상, 물류비 급등과 운송 지연 등 복합 악재에 직면한 상태다.

간담회 참석 기업들은 중동 전쟁 이후 원료와 용기 공급이 불안정해지면서 생산 차질이 커지고 있다고 호소했다. 원료사와 용기 제조사는 제품 생산 자체에 직접적인 영향을 받고 있고, 화장품 ODM 기업들도 용기 공급 지연으로 고객사 납기 대응에 어려움을 겪고 있다는 설명이다.

물류 부담도 주요 애로로 꼽혔다. 기업들은 해상·항공 운임 상승과 운송 지연으로 원부자재 수입은 물론 완제품 수출까지 차질을 빚고 있다며, 사태가 장기화할 경우 K-뷰티의 글로벌 경쟁력에도 적지 않은 타격이 불가피하다고 우려했다.

중기부는 이에 따라 위기 품목 지정, 원부자재 가격 상승분의 납품대금 반영 여부 모니터링, 정책자금 만기 연장, 법인세 납기 연장 등 가용 정책수단을 동원하고 있다고 밝혔다.

특히 물류비 부담 완화와 수출시장 다변화 지원을 위해 수출바우처 1000억원, 긴급경영안정자금 2500억원을 반영한 추가경정예산이 지난 10일 국회 본회의를 통과한 만큼 이를 신속히 집행하겠다는 방침이다.

식약처도 현장 지원 조치를 소개했다. 식약처는 이달 3일 적극행정 조치로 화장품 포장재 원료 수급이 어려워 대체 포장재를 사용할 경우 표시·기재 사항을 스티커로 부착할 수 있도록 6개월간 허용했다. 또 국내외 인허가 정보와 글로벌 원료 규제 정보 제공, 국가별 규제 관련 온라인 교육 등 수출 지원 사업도 병행하고 있다고 설명했다.

이날 현장에서는 중소기업 글로벌 진출 지원 강화를 위한 업무협약도 체결됐다. 중기부, 식약처, 수출입은행, 기술보증기금은 협약을 계기로 수출기업 대상 금융지원과 투자 확대, 수출 애로 해소 지원 등을 공동 추진하기로 했다.

중소 화장품 기업의 수출 성장세는 수치로도 확인된다. 중소기업 화장품 수출은 2022년 44억7000만달러에서 2023년 53억2000만달러, 2024년 68억5000만달러, 2025년 83억2000만달러로 늘었다. 최근 3년간 연평균 증가율은 23% 수준이다. 올해도 2월까지 수출액이 약 14억달러를 기록해 지난해 같은 기간 실적을 넘어섰다.

전체 K-뷰티 수출에서 중소기업이 차지하는 비중도 빠르게 커졌다. 2022년 56.2%였던 비중은 지난해 72.8%까지 확대됐다. 화장품은 최근 3년간 신규 수출 진입기업 수가 가장 많은 품목으로, 수출 중소기업 수는 2022년 8041개에서 지난해 처음 1만개를 넘어섰다.

수출 대상국도 넓어지고 있다. 중소 화장품 기업들은 중동과 CIS 등 신흥시장 개척에 속도를 내며 지난해 수출국가 수를 처음으로 200개 이상으로 늘렸다. 반면 중국·홍콩 등 중화권 중심의 수출 편중은 완화되고, 북미와 EU 수출은 두 자릿수 증가율을 기록하는 등 수출 다변화도 진전되고 있다.

중기부와 식약처는 이날 간담회에서 제기된 현장 애로를 바탕으로 관련 기관 협업을 강화하고, 중동 전쟁 피해의 조기 극복을 위한 지원책을 보완해 나가겠다고 밝혔다.