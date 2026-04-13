6월 5일까지 유공 포상 신청 접수 진행 수출 확대·초격차 산업·안전한 산업현장 기여 중점 발굴 11월 셋째 주 기념식서 최종 수상자 포상

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중견기업연합회는 ‘제12회 중견기업인의 날’ 유공 포상 신청 접수를 시작했다고 13일 밝혔다. 신청 마감은 6월 5일이다.

‘중견기업인의 날’ 유공 포상은 산업통상자원부가 주최하고 중견련이 주관하는 중견기업계 연중 최대 규모의 정부 포상이다. ‘중견기업법’에 근거해 운영되며, 대한민국 경제·산업 발전에 기여한 중견기업인의 자긍심을 높이고 기업가 정신과 혁신 성과를 확산하기 위해 2015년 출범했다.

중견련은 올해 수출 확대, 글로벌 시장 선도, 국가 첨단 산업 초격차 역량 확보, 공급망 다변화, 공정 거래·상생 문화 확산, 안전한 산업 현장 조성 등에 기여한 중견기업인을 중점 발굴할 계획이다.

선정 대상은 산업훈장 15년 이상, 산업포장 10년 이상, 대통령·국무총리 표창 5년 이상, 장관·처장 표창 3년 이상 해당 분야에서 공로를 쌓은 중견기업인이다.

최종 수상자는 서류 심사와 현장 평가, 공적심사위원회 심사 등을 거쳐 오는 11월 확정된다. 시상은 매년 11월 셋째 주 열리는 ‘중견기업인의 날’ 기념식에서 이뤄진다.

중견련 관계자는 “중견기업인의 성취와 기업가 정신을 재조명함으로써 혁신과 도전, 성장의 가치에 대한 공감대를 넓혀 나갈 것”이라고 밝혔다.