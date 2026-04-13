[헤럴드경제=김선국 기자] 황종우 해양수산부 장관은 13일 부산공동어시장을 방문해 수산물 위판 현황과 현대화사업 추진 상황을 점검하고, 수산단체 관계자들과 간담회를 가졌다.

황 장관은 이날 새벽 경매 현장을 둘러보며 수산물 위판 동향과 총허용어획량(TAC) 등 수산자원 관리 상황을 살폈다.

이어 수협 조합장과 조합공동사업법인 대표 등이 참석한 간담회에서 ▲면세유 지원 확대 ▲수출업체 지원 ▲영세어업인 경영 안정 방안 등 수산업계 주요 현안에 대한 의견을 청취했다.

황 장관은 부산공동어시장 현대화사업 현장도 점검하며 추진 상황을 확인하고 관계자들을 격려했다.

황 장관은 “부산공동어시장은 수산물 유통의 핵심 거점”이라며 “현대화사업을 통해 위생적이고 효율적인 유통 환경을 조성해야 한다”고 말했다.

이어 “안전한 공사와 적기 준공을 위해 관계기관의 협조가 필요하다”며 “중앙도매시장 전환에 대비해 공공성 강화를 위한 관리·감독도 중요하다”고 덧붙였다.