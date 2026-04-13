29일까지 선착순으로 120명 모집 투자·소득·지출 관리방법 등 안내

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 군 장병의 급여 관리와 전역 후 자산 마련을 위한 일대일 무료 재무설계 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다.

이는 국방부와 협업한 군 장병 금융교육의 하나다. 육·해·공군 현역병사·초급간부 등 120명을 대상으로 5~7월 중 전문 재무설계사와의 비대면 재무상담 기회를 기본 2회 제공할 예정이다.

재무상담에선 개인별 금융상황에 기반한 재무목표를 설정하도록 하고 이를 달성하기 위한 올바른 투자·소득·지출 관리방법 등을 안내한다. 현역병사들이 장병내일준비적금 등을 활용해 안정적으로 자산을 축적하고 초급간부들이 사회초년생으로서 올바른 재무의사결정을 내릴 수 있도록 도울 방침이다.

오는 29일까지 선착순으로 모집한다. 카카오톡 채널이나 e-금융교육센터 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 재무설계 신청자 중 추첨을 통해 선정된 인원에는 3만원 상당의 기프티콘 등 경품도 증정한다.