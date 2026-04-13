승용차 뒤집히고 파편 가득…놀란 주민들 뛰쳐나와 “LP 가스통 2개 터졌을 가능성” 주민 15명 부상…8명 병원 치료·7명은 경미한 듯

[헤럴드경제=장윤우 기자] 충북 청주의 한 상가건물 식당에서 가스 누출에 따른 것으로 추정되는 폭발 사고가 발생해 주민 15명이 다쳤다.

13일 소방당국에 따르면 13일 오전 4시쯤 청주시 흥덕구 봉명동의 한 3층짜리 상가건물 1층 식당에서 폭발 사고가 났다. 당시 건물 내 점포는 모두 문을 닫은 상태였다. 관련 신고만 40여 건이 소방에 접수됐다.

폭발 충격으로 인근 건물 유리창이 파손되고 주차 차량이 뒤집혔다. 잠을 자고 있던 인근 단독주택 등의 주민 8명이 유리 파편에 맞아 피부가 찢어지거나 베이는 상처를 입고 병원 치료를 받았다. 나머지 7명은 병원으로 이송될 정도의 부상은 아닌 것으로 소방당국은 전했다.

연합뉴스에 따르면 인근에 사는 50대 A 씨는 “아침에 지진이 난 줄 알고 잠에서 깼다”며 “뉴스를 검색해 봐도 바로 관련 내용이 없어 폭탄이 떨어진 줄 알았다”고 말했다. 40대 B 씨는 “창문 바로 앞에서 자고 있었는데 유리 파편이 튀어 얼굴에 상처를 입었다”며 “폭발음이 포병부대 훈련 때 들리던 소리보다 더 크게 느껴졌다”고 전했다.

현장에 출동한 한국가스안전공사 관계자는 “식당에서 많이 사용하는 LP 가스통 2개가 터진 것으로 추정되는 잔해물이 있어 현재 점검 중”이라고 말했다.

소방당국은 상가 내부에서 가스가 폭발한 것으로 보고 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.