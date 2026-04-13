[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 ‘천원 문화티켓’ 사업이 확대된다.

인천광역시는 시민 누구나 ‘천원 문화티켓’ 사업을 상반기인 5월에는 공연 중심으로, 하반기인 10월에는 영화·스포츠까지 범위를 넓힐 예정이라고 13일 밝혔다.

5월 열리는 클래식 연주, 연극 등 4개 공연 ‘천원 문화티켓’은 시민 3500명에게 선착순 제공된다. 공연 예매는 14일 오후 2시부터 순차적으로 진행된다.

지역아동센터 및 시설 등 500명을 대상으로 월미바다열차 탑승 및 지역 박물관 연계 프로그램도 지원된다. 이 프로그램은 지역아동센터·시설과 연계해 별도의 신청·접수가 이뤄질 예정이다.

10월에는 시민들이 ‘천원 문화티켓’을 원도심 등 군·구까지 확대할 방침이다.

제공되는 프로그램도 공연과 함께 영화와 스포츠까지 확대해 다양한 문화 혜택을 누릴 수 있도록 준비할 계획이다.

특히 원도심 지역 영화관과 연계해 영화를 1000원에 관람할 수 있도록 하는 프로그램도 새롭게 기획된다.