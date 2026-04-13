고용노동교육원, 5개 기관 선정…AI·중대재해 등 노동 현안 집중 교육

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노사 갈등 대응과 노동 현안 해결 역량을 키우기 위한 정부 주도의 전문가 교육과정이 3년 만에 재개된다. 노조법 개정, 중대재해, AI 전환 등 최근 노동 이슈를 중심으로 현장형 인재를 양성하겠다는 취지다.

한국고용노동교육원은 13일 ‘노사관계전문가과정’을 재개하고, 이를 운영할 전국 5개 위탁교육기관을 선정했다고 밝혔다.

이번 과정은 산업구조 전환과 복합 위기 속에서 노동 문제에 선제적으로 대응하기 위한 ‘고용노동교육 2.0’ 전략의 일환으로 추진된다. 3년 만에 재개되는 사업으로, 현 정부의 ‘노동 존중과 경제성장 선순환’ 기조를 현장에서 구현할 핵심 인재 양성이 목표다.

교육원은 노동조합 간부, 기업 인사·노무 관리자 등 노사관계 핵심 인력 150명을 선발해 약 6개월간 심화 교육을 실시할 계획이다. 교육은 고려대학교 노동문제연구소, 한남대학교, 전남대학교 경영연구소, 한국노동사회연구소, 중앙경제HR교육원 등 5개 기관에서 진행된다.

교육 내용은 최근 노동 현안을 반영해 구성됐다. 노조법 2·3조 개정과 초기업 교섭 실무, 중대재해처벌법 개선과 안전경영, AI·디지털 전환에 따른 노동환경 변화, 사회적 대화 기반 상생 모델 구축 등이 핵심이다.

특히 현장에서 반복되는 노사 갈등을 사전에 예방하고, 분쟁 발생 시 합리적 대안을 제시할 수 있는 실무 역량 강화에 초점이 맞춰졌다.

이종선 한국고용노동교육원장은 “이번 과정은 단순한 교육 재개를 넘어 미래지향적 노동교육 혁신의 출발점”이라며 “산업 대전환기에 대응할 수 있는 전문가를 양성해 노동이 함께하는 경제성장 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.