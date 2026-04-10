[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 도의회는 10일 일본 정부가 외교청서를 통해 독도에 대한 부당한 영유권을 주장하고 대한민국의 정당한 주권 행사를 부정한 데 대해 강력히 항의, 독도에 대한 왜곡된 주장을 즉각 철회할 것을 촉구했다.

도는 이날 황명석 경북지사 권한대행 명의의 규탄 성명에서 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토”라며 “경북도가 관할·관리하고 있는 영토”라고 강조했다.

이어 “경북도는 독도 수호의 최일선 지방정부로서 도민과 함께 독도의 평화적 관리와 실효적 지배를 더욱 공고히 하고 어떠한 도발에도 단호히 대응해 나갈 것임을 분명히 밝힌다”고 했다.

황명석 경북지사 권한대행은 “일본 정부는 독도에 대한 모든 부당한 주장을 즉각 중단하고 갈등을 넘어 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 미래지향적 협력 관계와 교류 확대에 앞장설 것을 촉구한다”고 밝혔다.

같은날 경북도의회도 규탄성명을 통해 일본 외교청서를 강력 규탄 했다.

도의회는 “일본 정부는 1957년부터 매년 발간하는 외교청서를 통해 독도 관련 왜곡 기술을 지속해 왔다”며 “특히 2008년부터 19년째 ‘독도는 일본 땅’이라는 억지 주장을, 2018년부터 9년째 우리 영토에 대한 ‘불법 점거’라는 모욕적 표현을 반복하고 있다”고 했다.

이에 대해 연규식 독도수호특별위원장은 “경북 도민의 삶과 혼이 깃든 우리 땅, 독도에 대해 일본 정부가 망언을 반복한다는 것은 역사적 사실 앞에 눈을 감은 뻔뻔한 도발”이라며 “경북도의회는 독도 수호 최전선의 지방의회로서 실효적 지배 강화를 위한 모든 지원을 아끼지 않을 것“이라고 강조했다.

박성만 의장은 “독도가 일본 땅이라는 주장은 국제사회에서 단 한 번도 인정받지 못한 억지일 뿐이며 일본의 외교청서는 역사를 왜곡하고 국제법을 농락하는 문서“라며 ”일본의 왜곡 주장을 단호히 규탄한다“고 말했다.