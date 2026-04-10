5월 초 출시 앞두고 5월 5일까지 사전 상담·예약 진행 4방향 냉방·자동건조·클린세척 갖춰 위생 관리 편의성 강화 방문 케어부터 분해세척까지 선택 가능…렌탈료 추가 2개월 50% 할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 벽걸이 에어컨 렌탈 시장에 새로 진출한다. 본격적인 여름철을 앞두고 개인화 냉방 수요가 커지자 거실 외 침실, 서재 등 독립 공간에 적합한 벽걸이형 제품을 선보이며 사전 예약 고객 확보에 나선 것이다.

코웨이는 다음달 출시 예정인 신제품 ‘벽걸이 에어컨’의 사전 상담 및 예약을 5월 5일까지 한 달간 진행한다고 밝혔다. 공식 출시는 5월 초다.

이번 신제품은 강력한 냉방 성능과 위생 관리 기능, 코웨이의 관리 서비스를 결합한 것이 특징이다. 상하뿐 아니라 좌우까지 바람 방향을 자동으로 조정하는 4방향 냉방 기능을 적용해 실내를 고르게 식힐 수 있도록 했다. 파워냉방 모드를 비롯해 제습, 송풍, 취침 모드와 예약 설정 기능도 탑재했다.

에너지 효율성도 높였다. 고효율 인버터를 적용했으며, 제품은 공간 면적에 따라 6평형 2종과 8평형, 10평형 등 총 4종으로 운영된다.

위생 관리 기능도 강화했다. 자동건조 기능으로 에어컨 내부를 청결하게 유지할 수 있도록 했고, 클린세척 기능을 통해 열교환기의 먼지와 세균 등을 관리할 수 있도록 설계했다. 필터는 분리 세척이 가능해 소비자가 손쉽게 관리할 수 있다.

관리 서비스는 고객 선택형으로 운영된다. 요금제에 따라 방문 케어, 필터 교체, 분해세척 서비스 등을 제공한다. 분해세척이 포함된 요금제를 선택할 경우 렌탈 기간 동안 총 2회의 서비스를 받을 수 있으며, 이용 시점도 고객이 정할 수 있다.

코웨이는 신제품 출시를 기념해 5월 5일까지 사전 예약 프로모션도 진행한다. 사전 예약 후 제품을 신규 렌탈하는 고객에게는 렌탈료 2개월 반값 할인에 더해 추가 2개월 50% 할인 혜택을 제공한다. 사전 상담 및 예약은 코웨이닷컴과 코디 등 방문판매 채널을 통해 신청할 수 있다.

코웨이 관계자는 “거실뿐 아니라 침실, 서재 등 공간별로 에어컨을 따로 사용하려는 수요가 늘고 있다”며 “사전 예약 기간에만 제공되는 혜택과 함께 보다 쾌적한 여름을 준비할 수 있을 것”이라고 말했다.