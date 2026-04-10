[헤럴드경제=최원혁 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자(왕사남)’의 열기가 중고거래 시장까지 번지고 있다. 굿즈 수집과 재판매로 이어지면서 중고거래 시장에서 ‘단종’ 포토카드 가격이 45만원을 찍었다.

10일 리커머스 플랫폼 번개장터에 따르면 ‘왕과 사는 남자’ 오리지널 키워드 검색 증감률이 전주 대비 2800배로 늘었다.

특히 멀티플렉스에서 한정 배포된 ‘오리지널 티켓(오티)’은 검색량이 무려 같은 기간 5만7000% 상승했다. 아울러 영화의 시각적 미학을 담은 ‘캐릭터 어진 포스터’ 역시 활발히 거래되고 있다.

시장 분위기를 완전히 끌어올린 건 단종 역의 주연 배우 박지훈이다. 박지훈 관련 키워드는 전체 검색어 증감 순위 1위를 찍었다. 극 중 배역인 ‘단종 이홍위’ 포토카드는 45만원에 매물로 올라오기도 했다.

번개장터 관계자는 “단순 관람을 넘어 굿즈를 통해 영화의 여운을 간직하려는 유저들이 늘어나면서 번개장터가 영화 흥행의 생명력을 연장하는 ‘팬덤의 놀이터’이자 ‘리커머스 성지’로 자리매김하고 있다”고 말했다.

한편 1600만 관객을 돌파한 ‘왕과 사는 남자’는 10일 기준 누적 관객 수 1622만2000여명으로, 빠르면 이날 중 ‘극한직업(1626만)’을 누르고 역대 흥행 2위에 올라설 전망이다.