[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김진열 군위군수 예비후보는 10일 재선 도전을 공식화하며 민선 9기 비전과 정책 구상을 밝혔다.

김 예비후보는 이날 군위청년회의소에서 재선 출마선언 기자회견을 통해 “군위의 변화는 이제 시작에 불과하다”며 “지난 4년이 방향을 바꾼 시간이었다면 앞으로 4년은 그 변화를 군민의 삶 속 성과로 완성하는 시간”이라고 강조했다.

이어 “군위는 지금 매우 중요한 전환점에 서 있다”며 “대구 편입과 TK신공항 건설, 군부대 이전 등 중대한 기회가 동시에 열리고 있는 만큼 준비된 리더십으로 흐름을 이어가야 한다”고 강조, 재선 의지를 분명히 했다.

김 예비후보는 이날 민선 9기 핵심 비전으로 TK신공항의 신속한 착공 등 국가사업 완성, 도시재생 사업과 공공임대주택 조성 등 정주여건 개선, 임대형 스마트팜 조성 등 농업 경쟁력 강화, 국제학교 유치 등 교육도시 조성, 파크골프장 등 문화·관광 활성화, 실버 일자리 창출 등 맞춤형 복지, 신뢰 행정 구현 등을 주요 공약으로 제시했다.

김진열 군위군수 예비후보는 “청렴도 최고 수준을 유지하고 군민과의 소통을 강화해 신뢰받는 행정을 실현하겠다”며 “군민과 함께 군위를 기회의 땅, 살고 싶은 도시, 지속가능한 공동체로 반드시 완성하겠다”고 말했다.

한편 이번 6·3 지방선거에는 현직이였던 김진열 군수와 김영만 전 군수가 재격돌해 관심을 끌고 있다. 여기에 신태환 전 한전산업개발 부사장 등 3명이 국민의힘 공천을 신청하고 선거전에 뛰어든 상태다.