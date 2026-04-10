[헤럴드경제=채상우 기자] 아파트 주민들이 가장 많이 나눔으로 내놓는 물건이 ‘가구’라는 조사 결과가 나왔다.

10일 중고거래 플랫폼 당근마켓이 아파트 전용 커뮤니티 서비스 ‘당근아파트’에 올라온 나눔 게시글을 분석한 결과, ‘가구·인테리어’가 26.6%로 가장 많은 것으로 집계됐다. 이번 조사는 2월 4일부터 4월 9일까지 두 달을 기준으로 진행했다.

세부 품목으로는 책상, 침대·매트리스, 수납 가구, 의자, 소파 순으로 많았다. 당근은 이사나 입주 때 처치가 쉽지 않은 대형 가구를 같은 단지 안에서 곧바로 주고받을 수 있다는 점이 영향을 줬다고 봤다.

두 번째로 많은 나눔 품목은 ‘육아·유아용품’으로 전체의 17.9%를 차지했다. 특히 장난감·완구, 기저귀, 유모차, 아기띠·보행기 등이 주로 오갔다. 영유아용품은 사용 기간이 짧은 경우가 많아 같은 단지 안에서 또래 자녀를 키우는 가정끼리 자연스럽게 나눔이 이어진 것으로 보인다.

3위는 11.7%를 기록한 ‘의류·패션’이었다. 이 가운데 교복·생활복·체육복 같은 학교 관련 의류가 많았다. 같은 아파트 단지에 같은 학교에 다니는 가정이 모여 있다 보니 더는 입지 않는 교복을 넘겨주는 사례가 많다는 게 당근의 설명이다.

이 밖에 반려동물용품(9.5%), 가전제품(7.0%), 스포츠·레저(5.5%), 생활용품(4.6%), 도서·음반(4.4%), 식물·원예(4.1%), 미용용품(2.0%) 순으로 나눔이 이뤄졌다.

당근 관계자는 “아파트라는 생활 환경이 나눔 품목에도 그대로 반영된 것으로 보인다”고 말했다.