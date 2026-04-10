올해 4000명에게 2억2000만 원 상당 생필품 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 10일 서울 영등포구 독거노인종합지원센터에서 저소득 고령·독거 연금 수급자를 위한 생필품 지원 사업인 ‘마음잇는 사회봉사’지원금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

‘마음잇는 사회봉사’ 사업은 공단 직원이 현장 업무 중 발굴한 복지 사각지대 고령·독거 연금 수급자를 돕는 공단 대표 사회공헌 사업이다.

공단은 2012년부터 현재까지 총 5만8000여 명 어르신에게 생필품을 전달했고, 올해는 총 4000명에게 2억2000만 원 상당의 생필품을 지원할 계획이다.

지원 물품은 공단 본부가 위치한 전북 지역 전통시장과 사회적 기업에서 구매해 지역 경제 활성화에도 이바지할 예정이다.

물품은 공단 지사 담당자들이 직접 고령·독거 연금 수급자 가정을 방문해 전달하고 어르신들의 건강 상태와 안부를 살피는 등 현장 중심 복지서비스를 실천해 나갈 방침이다.

이날 전달식에 참석한 이여규 국민연금공단 복지이사는 “‘마음잇는 사회봉사‘ 사업은 단순한 물품 지원을 넘어 도움이 필요한 이웃을 우리 직원이 직접 찾아뵙고 세심하게 보살펴드리는 데 큰 의미가 있다”며 “공단은 앞으로도 지역 사회와 함께 소외된 이웃을 위한 실질적인 지원을 이어나가겠다”고 말했다.