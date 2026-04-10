복지부, 제3회 편의증진의 날 기념행사 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 10일 서울 영등포구 글래드 여의도에서 ‘제3회 편의증진의 날 기념행사’를 개최했다고 밝혔다.

편의증진의 날은 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 건물 등을 이용할 수 있도록 국민적 공감을 모으기 위해 지정된 법정기념일로, 올해로 3회째를 맞이했다.

이번 행사는 ‘모두를 위한 편의, 차별을 넘어 존중으로’라는 슬로건 아래 이동의 제약이 있는 모두가 불편 없이 생활할 수 있도록 하는 ‘편의시설’에 대한 사회적 관심을 독려하기 위해 진행됐다.

이날 행사는 편의증진의 날 홍보 영상 상영을 시작으로 복지부 편의증진 정책 소개, 기념사·축사, 유공자 대상 보건복지부장관 표창 수여 등으로 진행됐다.

표창 수상자는 편의시설 확충과 제도 개선에 기여한 유공자 총 60명이며, 편의시설 설치 적합성 확인 분야 28명, 배리어프리(BF) 인증 분야 9명, 기타 제도개선 및 권익증진 분야 6명, 지방자치단체 공무원 17명이다.

차전경 복지부 장애인정책국장은 “편의시설은 이동 약자의 사회 참여를 가능하게 하는 가장 기초적인 권리”라며 “편의증진의 날을 맞아 국민께서 편의시설의 중요성을 체감하시고 물리적 장벽뿐만 아니라 마음의 장벽 또한 허무는 계기가 되기를 진심으로 바란다”고 말했다.