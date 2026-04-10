화이트해커 EQST 소속 이동주 1위

SK쉴더스는 서울 코엑스에서 열린 ‘드림핵 해킹방어대회(해킹방어대회)’에서 화이트해커 그룹 이큐스트(EQST) 소속 이동주(사진) 선임이 최종 1위를 차지했다고 10일 밝혔다.

해킹방어대회는 최신 기술 트렌드와 실무 노하우를 공유하는 글로벌 보안 콘퍼런스 ‘닷핵 컨퍼런스 2026’의 공식 프로그램의 일환으로 진행됐다.

대결 방식은 문제를 해결할 때마다 점수를 획득해 순위를 겨루는 ‘CTF(Capture The Flag)’다. 참가자들은 웹 보안(Web), 시스템 취약점 공격(Pwnable), 프로그램 분석(Reversing), 암호 해독(Crypto), 블록체인 보안(Web3) 등에서 경쟁을 펼쳤다. 이큐스트 랩팀 이동주 선임은 1월 24~25일 진행된 예선에서 약 900명 중 상위 30명에게 주어지는 본선 진출권을 확보했다. 이후 4월 7일 오전 9시부터 8일 0시까지 진행된 본선에서 최종 1위를 거머쥐었다.

특히 다수의 참가자가 해결하지 못한 암호 해독(Crypto), 블록체인 보안(Web3) 등을 해결하며 총 2225점의 높은 점수를 획득했다. 최근 해킹방어대회에서 인공지능(AI) 및 거대언어모델(LLM) 활용이 제한되는 ‘안티 LLM’ 유형 문제가 증가하는 상황에서도, 본질적인 분석 역량과 문제 해결 능력을 발휘했다. 고재우 기자