13일부터 8월 12일까지 캐시백 지원 환급률 13%·월 한도 50만으로 확대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 중동 정세 불안으로 소비심리가 위축되자 5월 시행 예정이던 소비 진작 대책인 지역사랑상품권 ‘울산페이’ 환급 확대를 13일부터 조기 시행한다.

울산시는 오는 8월 12일까지 4개월 동안 울산페이 환급률을 기존 10%에서 13%로 높이고, 월 이용 한도도 30만원에서 50만원으로 늘려 50만원을 결제하면 6만5000원의 환급 혜택을 준다.

울산 지역 배달 서비스인 ‘울산페달’과 온라인 쇼핑몰인 ‘울산몰’에서 울산페이로 결제하면 연중 운영되는 5% 추가적립혜택과 중복 적용이 가능해 최대 18%까지 혜택을 받을 수 있다.

울산시가 지난해부터 울산페이 혜택 확대정책을 추진해 온 결과, 이용이 크게 증가해 지역경제 활성화에 역할을 하는 것으로 분석됐다.

올해 3월 말 기준 울산페이 사용액은 전년 같은 기간 대비 2배 정도 증가했다. 구체적으로 이용자는 7만5432명이, 가맹점은 1900개소가 각각 증가해 소비 활성화 성과가 확인됐다.

울산시 관계자는 “울산페이는 지역 내 소비를 유도하고 소상공인을 지원하는 핵심 정책 수단”이라며 “소비 활성화 성과가 확인된 만큼 울산페이 환급 확대정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.