2026년 지프의 첫 에디션 영화 인디아나 존스서 영감 판매 가격 9579만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 지프가 2026년 첫 스페셜 모델로 ‘랭글러 루비콘 트레일 헌트 에디션(이하 트레일 헌트 에디션)’을 국내 20대 한정 출시한다고 10일 밝혔다.

이번 에디션은 고전 탐험 영화 ‘인디아나 존스’에서 영감을 받아 스스로의 길을 개척해온 이들이 타협 없이 모험에만 집중할 수 있도록 기획됐다. 랭글러 루비콘 하드탑 모델에 엄선된 모파 순정 액세서리를 대거 탑재해 랭글러 루비콘의 잠재력을 극대화했다는 게 회사 측의 설명이다.

트레일 헌트 에디션은 화이트 및 앤빌 두 가지 컬러로 제공되며, 오프로드 주행 시 활용도가 높은 고가의 모파 순정 액세서리가 기본 장착된다. 실제 고객들이 랭글러 구매 시 가장 선호하는 ▷2인치 리프트 킷(330만원대)을 시작으로 험로에서 타이어 탈착을 방지하는 역할뿐만 아니라 강인한 존재감을 완성하는 ▷비드락 휠(641만원대), 탐험 장비를 효율적으로 적재할 수 있는 ▷루프 랙 및 사이드 래더(133만원대)로 극한의 오프로드 성능을 지원한다.

여기에 전면 유리 오염 방지에 효과적인 ▷프론트 에어 디플렉터(28만원대), 12개의 레이저 커팅 홀로 세정 효과를 높인 ▷퍼포먼스 와이퍼(42만원대), 모압 지형을 형상화한 강렬한 ▷사이드 데칼(23만원대)까지 모파 순정 부품 특유의 높은 정합성과 내구성을 갖춘 디테일 액세서리를 추가했다.

지프는 이같이 핵심 액세서리 6종에 장착 공임비를 포함하여 약 1325만원 상당의 혜택을 제공하면서도 차량 가격을 기존 루비콘 하드탑 모델 대비 880만원 인상한 9570만원으로 책정해 스페셜 에디션만의 상품성과 가격 경쟁력을 동시에 확보하는 동시에 완벽한 보증 혜택까지 더했다.

랭글러 루비콘은 최고출력 272마력, 최대 토크 40.8kg·m의 2.0리터 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기를 조합해 안정적인 주행 성능을 발휘하고, 4:1 락-트랙 HD 풀타임 4WD 시스템과 오프로드 플러스 모드로 험로에서도 강력한 구동력을 제공한다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “2026년 첫 스페셜 에디션으로 선보이는 트레일 헌트 에디션은 85년 넘게 이어온 지프의 모험 정신을 현대적이고 세련된 방식으로 표현한 모델”이라며 “인디아나 존스와 같은 탐험을 동경하는 고객들이 언제든 안심하고 새로운 도전을 찾아 떠날 수 있도록 지프가 품질을 보증하는 최상의 순정 튜닝 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

트레일 헌트 에디션은 전국 지프 전시장에서 구매 상담이 가능하며, 지프 ▷강남 ▷안양 ▷의정부 ▷일산 ▷분당 ▷인천 등 수도권 주요 6개 전시장에 전시된다.