[헤럴드경제=윤호 기자]방위사업청(청장 이용철)과 우주항공청(청장 오태석)은 10일 방위사업청 대전청사에서 ‘민·군 우주항공 사업 발전을 위한 업무협약’을 체결하고, 부처 간 전략적 협력체계 구축을 위한 세부 방안을 협의했다.

이번 협약에는 ▷민·군 발사지원시설 구축·활용을 위한 상호 지원 ▷공공위성의 국내 발사체 활용 확대·촉진 ▷저궤도 위성통신망 구축 지원 ▷재사용 가능한 중소형 발사체 등 개발을 위한 민·군 우주항공기술 투자 확대 ▷차세대 첨단 항공엔진 개발 ▷우주방산 분야 중소기업 육성 및 국제협력 지원에 관한 내용 등이 포함됐다.

오태석 우주항공청장은 “우주항공 산업은 우리 경제를 이끌 차세대 성장동력이며 국가 안보의 핵심”이라며 “양 기관의 미래 비전과 추진력을 하나로 모아 우리 기술로 마음껏 도전할 수 있는 역동적인 산업 생태계를 빠르게 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

이용철 방위사업청장은 “이번 협약은 국가 우주항공사업 역량을 하나로 결집하는 이정표가 될 것”이라며 “부처 간 중복 투자를 방지하고 국방·민간기술 간 선순환 구조를 구축해 실질적인 성과 창출로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 강조했다.