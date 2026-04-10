[헤럴드경제=민성기 기자] 프로야구 구단 한화이글스의 공식 유튜브 채널 ‘Eagles(이글스) TV’의 10만 구독자 인증 실버버튼(Silver Play Button)이 중고 거래 플랫폼에 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

9일 연합뉴스에 따르면 한화 측은 이날 실버버튼의 행방이 묘연해 도난이 의심된다고 경찰에 신고한 것으로 확인됐다.

이 실버버튼은 유튜브가 구독자 10만명을 돌파하는 채널에 수여하는 기념패다.

실버버튼은 2024년까지 이글스파크에 전시돼 있었으나, 한화가 지난해 3월 신구장인 대전한화생명볼파크 개장을 앞두고 사무실 집기를 옮기는 과정에서 사라진 것으로 파악됐다.

당시에는 외부에 해당 사실이 알려지지 않았으나, 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 해당 실버버튼이 중고거래 플랫폼인 당근마켓에 올라왔다는 글이 퍼지면서 논란이 확산됐다.

게시글을 살펴보면 판매자는 “유튜브 실버버튼 기념패를 판매한다”며 “이글스TV 채널 10만 구독자 달성 기념으로 받은 제품이다. 벽걸이용으로 사용할 수 있도록 뒷면에 고리가 있다. 사진에서 보이는 그대로의 상태”라고 설명했다.

함께 올린 사진의 유튜브 실버버튼에 ‘Eagles TV’가 새겨져 있다.

판매가격은 12만원이었으나 얼마 후 15만원으로 올랐고, 예약 중 상태로 변경됐던 것으로 알려졌다.

한화이글스 관계자는 “당시에는 미처 도난사건으로는 인지하지 못했다. 정확히 누구의 소행인지와 사진 속 실버버튼의 사실 여부도 아직 확실하지 않다”며 “구장을 옮기는 과정에서 실버버튼이 사라졌던 것은 맞고, 오늘 당근 게시물을 확인 후 경찰에 신고하게 됐다”고 밝혔다.