‘다이나프로 HPX’, 3년 연속 국내 베스트셀러 SNS 채널과 디지털 매체 통해 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 SUV(스포츠유틸리티차량) 전용 타이어 브랜드 ‘다이나프로’의 2026년 브랜드 필름을 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 브랜드 필름은 온·오프로드에서 발휘되는 ‘다이나프로’의 폭넓은 주행 성능과 프리미엄 퍼포먼스를 입체적이고 감각적인 영상으로 구현하며, 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 차별화된 브랜드 경쟁력과 혁신 테크놀로지가 집약된 제품 성능을 강조하기 위해 기획됐다.

영상은 2023년부터 국내 시장에서 3년 연속 베스트셀러를 기록한 SUV 전용 프리미엄 컴포트 타이어 ‘다이나프로 HPX’를 중심으로 전개된다. 도심과 고속도로, 오프로드를 넘나드는 다양한 주행 장면을 통해 안정적인 핸들링과 접지력, 정숙성 등을 담았다.

특히, 이번 영상의 슬로건인 ‘BUILT WITHOUT LIMITS’를 통해 다양한 차종과 지형에서도 강력한 구동력을 발휘하며, 완벽한 주행 경험을 제공하는 ‘다이나프로’의 브랜드 가치를 강조했다는 게 회사 측의 설명이다.

‘다이나프로’의 2026년 브랜드 필름은 한국타이어 공식 웹사이트를 비롯해 유튜브, 인스타그램 등 주요 SNS 채널과 디지털 매체 등 다양한 플랫폼을 통해 확인할 수 있다.

한편, 한국타이어는 ‘다이나프로’를 통해 글로벌 최대 SUV 시장 북미의 주요 완성차 브랜드와 파트너십을 지속 확대하고 있다. 포드의 ‘F-150’을 비롯해 제너럴모터스(GM) 산하 브랜드 쉐보레, GMC 등 SUV·픽업트럭 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있다.