[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 서북부 검단과 강화·옹진의 교통 지형이 대대적으로 재편되는 도로 인프라 확충 사업을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

이 사업에는 2조5000억원의 예산이 투입된다.

인천시에 따르면 검단지역은 약 1조6137억을원을 들여 검단양촌IC~봉수대로, 금곡동~대곡동 구간 총 16개 도로사업(총연장 40.73km)을 추진한다.

해당 사업들은 2026년 4개 사업을 시작으로 2027년 5개, 2028년 4개, 이후 3개 사업이 순차적으로 개통될 예정이다.

강화·옹진 지역은 서해 남북평화도로와 국지도84호선(길상~선원) 등 총 7개 사업이 추진된다. 총연장 31.93km에 사업비는 약 9217억원 소요될 예정이다.

강화지역은 최근 착공한 계양~강화 고속도로와 연계해 광역시도60호선(신정~냉정) 사업이 타당성 조사에 착수하면서 광역 교통망 구축이 본궤도에 오를 전망이다.

2027년 국지도84호선이 개통되면 강화 내 동서·남북을 잇는 간선도로 축이 완성된다.

옹진 지역 역시 신도를 연결하는 신도평화대교와 북도면 광역시도68호선이 연내 개통을 앞두고 있어 섬 지역 주민의 이동 편의와 정주 여건이 한층 나아질 것으로 기대된다.