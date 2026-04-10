저점성·고유동 콘크리트 공동 개발 추진 압송 효율 높여 초고층 시공 품질·안전성 강화 한강맨션·부산시민공원촉진1구역 등 적용 기대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼표그룹이 초고층 건축물 시공 품질과 안전성을 높이기 위한 콘크리트 기술 협력에 나섰다.

삼표그룹의 주력 계열사인 삼표산업과 삼표시멘트는 지난 3일 서울 서초동 GS건설 R&D센터에서 GS건설, 생고뱅코리아홀딩스와 ‘초고층 시공혁신 기술협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 초고층 현장에서 핵심 공정으로 꼽히는 콘크리트 압송 성능을 개선하고 시공 전반의 안전성을 확보하기 위해 마련됐다. 4개사는 콘크리트 배합부터 현장 실증까지 전 과정을 공동 수행할 계획이다.

삼표산업과 삼표시멘트는 이번 프로젝트에서 고층 타설에 최적화된 특수 시멘트 개발과 배합 기술 검증을 맡는다. 콘크리트 점성을 낮춰 작업성을 높이면서도 목표 강도를 확보하는 것이 핵심이다.

삼표그룹 기술연구소가 개발한 ‘블루멘트 스피드’는 기존 1종 포틀랜드 시멘트(OPC) 이상의 초기 압축강도를 확보한 혼합시멘트다. 콘크리트 타설 후 하루 만에 5MPa 이상의 탈형강도를 구현할 수 있어 공기 단축과 시공 효율 제고에 도움이 된다고 회사 측은 설명했다.

GS건설은 기술 성능 평가와 실증 총괄을 맡고, 생고뱅코리아홀딩스는 맞춤형 혼화제 개발을 지원한다.

이번 협력의 핵심은 ‘저점성 고유동 콘크리트’ 상용화다. 삼표 측은 품질이 균일한 시멘트와 정밀한 배합 설계를 적용하면 펌프관을 통해 콘크리트를 상층부로 끌어올리는 압송 과정에서 마찰 저항을 줄일 수 있다고 설명했다.

공동 개발한 고성능 콘크리트는 향후 주요 초고층 사업장에 투입될 전망이다. GS건설이 시공하는 서울 용산구 한강맨션, 부산 시민공원촉진1구역 재건축 현장을 비롯해 성수전략1구역 재개발, 여의도 삼부 재건축 등 검토 중인 사업장에도 단계적으로 적용될 가능성이 거론된다.

삼표산업 관계자는 “초고층 현장에서는 상층부 타설 조건이 까다로운 만큼 일정한 강도를 구현하는 콘크리트 품질이 중요하다”며 “축적된 시멘트 생산·배합 기술력을 바탕으로 고품질 시공과 안전한 건설 현장 조성에 힘을 보태겠다”고 말했다.