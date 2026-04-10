SNS·앱·매장 연계…새 SNS 마케팅 모델 제시

[헤럴드경제=정대한 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 두산 매거진의 뉴미디어 플랫폼 패스트페이퍼와 콘텐츠 파트너십을 체결하고, ‘매거진형 마케팅’을 추진한다고 10일 밝혔다.

GS25의 전국 1만8000여개 매장과 우리동네GS 앱, SNS 채널과 패스트페이퍼의 K-팝·패션·라이프스타일 콘텐츠 역량을 결합한 협업이다. GS25는 유튜브와 인스타그램에서 각각 100만 이상 구독자·팔로워를 보유하고 있다. 패스트페이퍼까지 더해 약 300만명 규모의 디지털 팬덤을 기반으로 파급력을 높인다는 구상이다.

양사는 콘텐츠 기반 상품 큐레이션·온오프라인 연계 마케팅·공동 기획 콘텐츠 제작 등을 단계적으로 선보일 계획이다. 특히 매거진처럼 즐길 수 있는 라이프스타일 콘텐츠를 확대할 계획이다. GS25가 하나의 ‘문화 플랫폼’으로 진화할 수 있는 전략도 구체화한다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 “이번 협업은 콘텐츠 소비 경험과 편의점 먹거리 경험을 하나로 연결한 새로운 리테일 마케팅 방식”이라며 “콘텐츠와 소비 경험이 자연스럽게 이어지는 재미있는 라이프스타일 플랫폼으로 진화하겠다”고 강조했다.