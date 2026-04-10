차량 5부제·대기전력 차단 등 절감 방안 추진

[헤럴드경제=고재우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 정부의 에너지 절감 정책에 동참하고자 ‘에너지 사용 절감 5대 실천 계획’을 시행한다고 10일 밝혔다.

5대 실천 계획은 ▷임직원 ‘에너지 절약 국민 행동’ 참여 독려 ▷차량 5부제 시행 ▷냉난방 가동 시 정부 지침 준수 ▷멀티탭 대기전력 차단 ▷승강기 운행 일부 제한 등으로 구성됐다.

우선 두나무는 최근 정부가 발표한 ‘에너지 절약 국민 행동 포스터’ 등을 통해 임직원 참여를 유도한다. 또 자율적인 차량 5부제(친환경 차량, 임산부·유아 동승 차량, 장애인 차량 등 제외) 시행으로, 대중교통 이용을 권장한다.

사무 공간 내 에너지 절감 조치도 병행한다. 점심시간 등 사무실 공실 시간이나, 비업무 공간에서는 불필요한 조명을 소등한다. 냉난방 가동 시에는 정부 권고 기준인 난방 20℃, 냉방 26℃ 준수로, 에너지 소비를 최소화할 계획이다.

퇴근 시에는 직원 개인 좌석의 멀티탭 전원을 차단해 대기전력 소비를 줄인다. 건물 내 승강기도 출퇴근 시간 등 이용이 집중되는 시간대를 제외하고 제한적으로 운영할 방침이다.

두나무 관계자는 “이번 조치는 글로벌 에너지 위기 상황 속에서 정부의 자원 안보 위기 대응 정책에 동참하고, 기업 차원의 에너지 절감 노력을 강화하기 위한 것”이라며 “앞으로도 다양한 에너지 절감 방안을 추진해 정부 정책에 부응해 나갈 것”이라고 말했다.