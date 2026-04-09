정부 간 계약 방식 체결 2017년 도입 이후 재구매 사례 북유럽 운용 경험 기반 성능 입증

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국과 핀란드 정부가 K9 자주포 추가 도입 계약을 체결했다. 기존 운용 경험을 바탕으로 재구매가 이뤄진 사례로, 국내 방산 수출 신뢰도를 보여주는 사례로 평가된다.

코트라는 9일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 핀란드 국방부와 K9 자주포 공급을 위한 정부 간 계약(G2G)을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에는 코트라가 한국 정부를 대표해 참여했다.

계약 규모는 약 5억4600만유로(약 9400억원)로, 한화에어로스페이스가 K9 자주포 112문을 공급한다. 지난해 하반기부터 양측이 협상을 이어온 끝에 성사됐다.

핀란드는 이미 2017년 1차 계약을 통해 K9 자주포를 도입한 바 있다. 이후 북유럽 환경에서 운용 경험을 쌓은 뒤 추가 구매를 결정한 것으로, 성능과 운용 안정성이 재확인된 사례로 해석된다.

이번 계약 과정에는 코트라와 방위사업청, 한화에어로스페이스, 주핀란드 대사관 등이 공동으로 참여해 협상을 진행했다. 계약 협상뿐 아니라 법률 검토 등 전 과정에 민관 협력이 이뤄졌다는 설명이다.

업계에서는 극지에 가까운 환경에서 운용된 무기가 재도입으로 이어졌다는 점에서 향후 유럽 등 해외 시장 확대에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다.

코트라 관계자는 “기존 도입국의 재구매는 성능과 신뢰성을 입증하는 사례”라며 “유럽 시장에서 추가 수요 확보 가능성도 기대된다”고 말했다.