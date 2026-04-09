정부 직접 파견, 책임있는 우정정책 실행 국제 민관 공조..롯데 팝업 미리보기 여행 세부퍼시픽 항공권 60매·리조트 숙박권 역대급 온라인이벤트 선물 한국인에 구애

[헤럴드경제=함영훈 기자] 정부부처인 필리핀 관광부와 우리나라 롯데면세점이 국제 민관 협약을 통해 양국간 관광교류 활성화에 나섰다.

특히 전통적으로 오랜 우방인 한국인들의 필리핀 여행을 확대하기 위해 양국 민관이 정책적으로, 경제적으로 토털 협력체제를 구축했다는 점은 주목할 만 하다.

필리핀은 정부 부처 공무원들과 한국선발 직원들이 공식 한국 거너번스 사무소를 운영한다. 다른 나라의 경우 한국 민간 에이전트가 관광청 깃발을 달고 있기 때문에, 필리핀 정부 한국사무소 처럼 책임있고 자기 주도적인 정책실행이 쉽지 않다.

양측은 이번 협약을 기념해 롯데면세점 이용 고객을 대상으로 한 대규모 프로모션을 진행한다. 먼저, 오는 6월 30일까지 롯데면세점 명동본점 12층에서는 필리핀의 이색적인 분위기를 직접 느낄 수 있는 ‘필리핀 관광부 팝업 스토어’가 운영된다. 방문객들은 팝업 공간에서 필리핀의 주요 관광지 정보를 볼수 있고, 포토부스등 이벤트를 즐길 수 있어, 면세 쇼핑과 더불어 여행의 설렘을 미리 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

한국민에 대한 선물 프로모션 또한 역대급 규모로 진행된다. 오는 6월 30일까지 운영되는 이번 행사는 롯데면세점 전국 지점에서 $1 이상 구매한 고객이라면 온·오프라인을 통해 누구나 응모할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 총 30명의 당첨자에게는 필리핀 여행권 (세부퍼시픽 왕복 항공권 2매 및 현지 호텔 2박 숙박권)을 선물한다.

특히 이번 프로모션을 위해 필리핀 최대 저비용 항공사인 세부퍼시픽 (Cebu Pacific Air)에서 인천-필리핀 노선 항공권 총 60매를 전격 협찬하며 축제의 풍성함을 더했다.

필리핀 관광부 얼윈 F. 발라네(Erwin F. Balane) 한국 지사장은 “이번 프로모션을 통해 더 많은 한국인 여행객들이 지역별로 고유한 매력을 가진 필리핀의 아름다움을 재발견하길 바란다”고 말했다.

롯데면세점 남궁표 부문장은 “필리핀 관광부와의 협업으로 차별화된 혜택을 선보이게 되어 기쁘며, 앞으로도 고객 접점을 확대하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

세부퍼시픽 강혁신 한국 지사장은 “4시간이면 만날 수 있는 필리핀으로의 여정을 세부퍼시픽과 함께 가장 스마트하게 시작해보길 권한다”고 전했다.

또한, 현지 최고의 숙박 시설들이 경품 협찬에 참여해 필리핀 여행의 품격을 높인다. 참여 호텔 및 리조트는 ▷솔레어 리조트 엔터테인먼트 시티(Solaire Resort Entertainment City) ▷콘래드 마닐라(Conrad Manila) ▷세비야 호텔(Savea Hotel) ▷Nustar Hotel and Resort Cebu (누스타 호텔 앤 리조트 세부) ▷비 리조트 막탄(Be Resort Mactan) ▷블루워터 수밀론 아이랜드 리조트(Bluewater Sumilon Island Resort) ▷두짓타니 막탄 세부 리조트(Dusit Thani Mactan Cebu Resort) ▷제이파크 아일랜드 리조트 & 워터파크 세부(Jpark Island Resort & Waterpark Cebu) ▷플랜테이션 베이 리조트 & 스파(Plantation Bay Resort & Spa) ▷샹그릴라 막탄, 세부(Shangri-La Mactan, Cebu) ▷Savoy Hotel Mactan (사보이 호텔)▷Mercure Mactan Cebu (머큐어 막탄 세부)▷Eastwood Richmonde Hotel (이스트우드 리치몬드 호텔) ▷Richmonde Hotel Ortigas (리치몬드 호텔 올티카스)▷Grand Westside Hotel ( 그랜드 웨스트사이드 호텔) ▷Berlmont Hotel Manila (벨몬트 호텔 마닐라) ▷ Radisson Blu Cebu (래디슨 블루 세부) ▷ Radisson Red Cebu Mandaue (래디슨 레드 세부 만다우에) ▷ Okada Manila (오카다 마닐라) ▷ The Manila Hotel (더 마닐라 호텔)등이다.

세부퍼시픽은 인천-마닐라 노선 매일 2회, 인천-세부 노선 매일 운항 등 편안한 네트워크를 통해 한국인 여행객들에게 가장 합리적이고 안전한 비행 경험을 제공하고 있다고 소개했다. 특히 최신형 A330neo 및 A321neo 기단을 도입해 친환경 비행을 실현하며 아시아 최고의 가성비와 글로벌 안전성을 동시에 입증하고 있다.

한편, 필리핀 여행의 즐거움은 이제 눈부신 해변을 넘어 세계적인 미식의 영역으로 확장되고 있다. 2026년, 미슐랭 가이드(Michelin Guide)가 필리핀을 공식 선정 지역으로 포함하며 마닐라와 세부의 레스토랑들이 세계 미식 지도의 중심에 섰다. 특히 마닐라의 ‘헬름 바이 조쉬 바우트우드(Helm by Josh Boutwood)’가 필리핀 최초의 미슐랭 2스타를 획득한 것을 비롯해 총 8곳의 레스토랑이 미슐랭 1스타에 이름을 올렸다.

세계자연유산, 수상·육상 레포츠, K-팝을 비롯한 문화예술 등이 풍부한 필리핀이 미식이라는 매력까지 장착한 것이다.