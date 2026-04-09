9일 서울 종로구 광화문역 인근의 따릉이 대여소가 출근길 시민들이 모두 대여해 텅 비어있다. 정부는 에너지 수급 위기에 대응해 8일 0시를 기해 공공기관 대상 차량 2부제와 공영주차장 5부제를 시행하는 등 에너지 절약 총력전에 나서고 있다. 윤창빈 기자
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-04-09 11:32:52
9일 서울 종로구 광화문역 인근의 따릉이 대여소가 출근길 시민들이 모두 대여해 텅 비어있다. 정부는 에너지 수급 위기에 대응해 8일 0시를 기해 공공기관 대상 차량 2부제와 공영주차장 5부제를 시행하는 등 에너지 절약 총력전에 나서고 있다. 윤창빈 기자
정체 탄로난 ‘얼굴 없는 화가’ 뱅크시…21만원 결혼식 뒤늦게 화제
[헤럴드경제=장윤우 기자] ‘얼굴 없는 예술가’ 뱅크시가 145달러(약 21만원)짜리 초저가 결혼식을 올린 사실이 뒤늦게 밝혀졌다. 지난 7일(현지 시간) 뉴욕포스트에 따르면 뱅크시로 알려진 로빈 거닝엄은 2006년 1월 미국 라스베이거스의 예식장 ‘채플 오브 더 벨스’에서 연인 조이 밀워드와 결혼했다. 이번에 공개된 결혼 증명서를 통해 처음 확인된 사실이
IQ 204, 13살 백강현 게임 개발자 된 근황…“악플러, 의미 없다”
[헤럴드경제=채상우 기자] IQ 204를 기록한 백강현(13) 군이 게임 개발을 하며 프로그래밍에 대한 열정을 놓지 않은 근황을 전했다. 지난 7일 백강현은 자신의 SNS(소셜미디어)와 유튜브 채널을 통해 자신이 직접 개발한 첫 번째 전략 퍼즐 RPG(역할수행게임) 출시 소식을 알렸다. 백강현은 “지난 1월 옥스퍼드 합격자 발표 이후 많은 아픔을 겪었다”며 “그 아픔을 견뎌내며 지난 몇 달간 밤낮없이 자신의 한계를 넘어서기 위해 노력한 결과물”이라고 했다. 이어 “1인 개발임에도 대형 게임사에 뒤처지지 않는 방대한 스케일을 담았다”며 “나 자신의 집념 하나로 일궈낸 소중한 첫 작품”이라고 자신했다. 백강현은 자신을 향한 악플러를 향해 “가끔 근거 없는 악플을 남기시는 분들이 있지만 제게는 전혀 의미가 없다”며 “모든 악플은 자동 필터링돼 제 눈에 닿지 않는다. 여러분의 소중한 시간만 허비될 뿐”이라고 일침을 가했다. 이어 백강현은 “저는 오늘부터 다시 새로운 꿈을 향해 묵묵히 도전하
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
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