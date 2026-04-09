[MBC ‘나 혼자 산다’]
[MBC ‘나 혼자 산다’]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 김신영이 44kg 감량 이후 13년 만에 다시 요요 온 근황이 공개된다.

오는 10일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 돌아온 ‘만능 엔터테이너’ 김신영의 달라진 일상이 공개된다.

김신영은 꾸준한 다이어트로 무려 44kg을 감량한 바 있다. 그러나 최근에는 13년 전 모습으로 돌아와 ‘요요’로 또 한 번 화제를 모았다. ‘나 혼자 산다’에서 김신영은 달라진 일상과 그 계기를 공개한다.

아침 기상과 함께 김신영은 “입맛이 제일 돌 때가 아침이다”며 아침 식사를 준비한다. 밥솥에 밥을 안치고, 냉장고 속에 준비된 식재료와 밑반찬으로 순식간에 식탁을 채우며 제대로 실력을 보여준다.

[MBC ‘나 혼자 산다’]
[MBC ‘나 혼자 산다’]

김신영은 “아침이 행복해지려면 저녁이 피곤해야 한다”며 자취 베테랑의 비결로 무지개 회원들의 감탄을 유발한다.

그런 가운데 김신영이 밥솥 앞에서 망부석이 된 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 증기가 뿜어져 나오는 밥솥을 하염없이 바라보는 그의 눈빛에는 극한의 배고픔이 서려 있다. 이어 김신영은 무려 3차에 걸친 푸짐한 아침 식사를 즐기는데, 그 메뉴가 무엇일지 궁금증을 자극한다.

김신영은 “사람은 안 변한다”며 13년간의 ‘유지어터’에서 벗어난 계기도 밝힌다. 그는 가장 존경하는 희극인이자 교수님이었던 고(故) 전유성의 한마디 때문이었다고 전하는데, 과연 어떤 이야기일지 관심이 집중된다.


choigo@heraldcorp.com