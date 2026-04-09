[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 김신영이 44kg 감량 이후 13년 만에 다시 요요 온 근황이 공개된다.

오는 10일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 돌아온 ‘만능 엔터테이너’ 김신영의 달라진 일상이 공개된다.

김신영은 꾸준한 다이어트로 무려 44kg을 감량한 바 있다. 그러나 최근에는 13년 전 모습으로 돌아와 ‘요요’로 또 한 번 화제를 모았다. ‘나 혼자 산다’에서 김신영은 달라진 일상과 그 계기를 공개한다.

아침 기상과 함께 김신영은 “입맛이 제일 돌 때가 아침이다”며 아침 식사를 준비한다. 밥솥에 밥을 안치고, 냉장고 속에 준비된 식재료와 밑반찬으로 순식간에 식탁을 채우며 제대로 실력을 보여준다.

김신영은 “아침이 행복해지려면 저녁이 피곤해야 한다”며 자취 베테랑의 비결로 무지개 회원들의 감탄을 유발한다.

그런 가운데 김신영이 밥솥 앞에서 망부석이 된 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 증기가 뿜어져 나오는 밥솥을 하염없이 바라보는 그의 눈빛에는 극한의 배고픔이 서려 있다. 이어 김신영은 무려 3차에 걸친 푸짐한 아침 식사를 즐기는데, 그 메뉴가 무엇일지 궁금증을 자극한다.

김신영은 “사람은 안 변한다”며 13년간의 ‘유지어터’에서 벗어난 계기도 밝힌다. 그는 가장 존경하는 희극인이자 교수님이었던 고(故) 전유성의 한마디 때문이었다고 전하는데, 과연 어떤 이야기일지 관심이 집중된다.