[헤럴드경제=함영훈 기자] 봄철 트립닷컴 국제관광 데이터에서 세계항공권 예약량에서 서울이 1위를 차지해 일본 도시들을 제친 것으로 나타났다.

트립닷컴은 과거 일본으로 집중됐던 벚꽃 관광 수요가 이제는 한국과 중국 등 아시아 전역으로 확산되고 있으며, 특히 K-콘텐츠의 영향으로 한국이 글로벌 벚꽃 여행의 핵심 목적지로 부상하는 경향이 나타나고 있다고 9일 밝혔다.

트립닷컴 그룹이 최근 발표한 자료에 따르면, 전 세계 봄꽃 개화 시기인 3월 20일부터 5월 3일까지 트립닷컴 그룹의 예약 데이터를 분석한 결과, 이 기간 전 세계 항공편 예약량 기준으로 서울이 1위를 차지했다.

서울의 항공권 예약량은 전년 동기 대비 약 83% 증가하며 전통적인 봄꽃 여행 강자인 일본의 도쿄(2위)와 오사카(4위)의 성장률을 크게 상회했다.

한국행 출발지는 일본발 예약이 100% 증가하며 1위를 기록했고 중국(74% 증가), 태국(122% 증가) 등 아시아권의 예약 성장률 강세가 이어졌다. 아울러 미국(82%)과 캐나다(165%)발 예약도 눈에 띄는 성장률을 기록했다.

해외여행객의 국내 목적지가 서울을 넘어 지방으로 다변화되는 추세도 뚜렷하다.

해외 관광객 유입 기준 가장 높은 성장률을 기록한 도시는 청주로, 전년 대비 무려 962% 증가하며 압도적인 증가율로 1위를 차지했다.

이어 부산(131% 증가)과 제주(129% 증가)가 그 뒤를 이었다.

국내 여행객의 예약 데이터에서는 군산(846% 증가), 진주(370% 증가) 등 지방 도시들이 폭발적인 성장세를 보이며 전국적인 봄꽃 여행의 열기를 방증했다.

유럽에서도 한국의 봄 여행에 대한 관심이 커지는 것으로 집계됐다. 독일인의 경우, 2025년 한 해 동안 한국을 방문한 독일 여행객이 전년 대비 약 142% 급증한 것으로 나타났다. 트립닷컴은 이런 성장세에 주목해 올 봄 독일에서 서울, 부산, 제주 등으로 이어지는 한국의 벚꽃 여행 코스를 집중 조명하기도 했다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “이번 데이터를 통해 한국이 아시아를 넘어 글로벌 봄꽃 여행의 목적지로 확실히 자리매김했음을 확인할 수 있다”며, “지방 공항을 이용하는 지역 인바운드 수요의 증가와 서구권 여행객의 유입 확대는 한국 여행산업의 성장을 보여주는 매우 고무적인 지표로 트립닷컴도 지역 관광 활성화를 위한 다양한 전략을 지속적으로 마련해 나갈 것”이라고 강조했다.