- 서울•경기•인천 올해 입주물량 급감 전망… 신축 아파트 희소성 증가 예상

- 분양 단지에 다시 집중되는 수요층 발걸음… 역세권 신축 ‘인하대역 수자인 로이센트’

수도권 아파트 시장에 공급 감소 압박이 본격화되면서 향후 입주 물량 부족에 따른 신축 아파트의 희소성이 높아지고 있다. 특히 인천은 입주 물량과 전세 물량이 동시에 줄어들며 신축 단지를 중심으로 실수요자들의 움직임이 관측된다.

KB부동산 자료에 따르면 올해 수도권 입주 예정 물량은 8만 8,289가구로, 전년 11만 8,697가구와 비교해 감소세를 나타냈다. 지역별로는 서울이 2025년 3만 5,431가구에서 2026년 1만 5,964가구로 줄어들 전망이며, 경기도는 6만 4,620가구에서 5만 6,363가구로, 인천은 1만 8,646가구에서 1만 5,962가구로 각각 감소할 것으로 분석됐다.

공급 회복 역시 단기간 내에 이루어지기 어려울 것으로 보인다. 2027년과 2028년 추산 물량 또한 과거 평균 대비 낮은 수준에 머물러 있다. 이는 공급 선행지표인 인허가 실적 둔화의 영향으로 풀이된다. 국가통계포털(KOSIS) 자료를 보면 지난해 수도권 아파트 인허가 실적은 전년 대비 감소한 34만 6,773가구에 그쳤다.

인천의 경우 전세 물량 감소세가 두드러지며 내 집 마련을 고려하는 수요층이 늘고 있다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실 조사 결과, 인천의 아파트 전세 물량은 전년 대비 절반 이하로 감소하며 수도권 내에서도 큰 감소 폭을 기록했다.

이러한 상황 속에 인천 미추홀구 용현동 일원에 들어서는 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 공급을 진행하고 있다. 이 단지는 지하 2층~지상 43층, 총 1,199세대 규모로 조성되는 대단지 아파트다.

해당 단지는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용할 수 있는 입지적 특징을 갖췄다. 인근에는 제2차 인천도시철도망 구축계획에 따른 가좌송도선과 용현서창선 정차가 계획되어 있으며, 송도역 KTX와 월곶-판교선, GTX-B 노선 연계 등 교통망 확충이 예정되어 있어 서울 및 인근 도시로의 접근성이 개선될 전망이다.

생활 기반 시설로는 단지 주변의 대형마트와 영화관, 기존 상권 이용이 용이하며 도담공원, 용정근린공원 등 녹지 공간도 가깝다. 교육 환경으로는 인천용학초를 비롯해 용현중, 용현여중, 인항고 등이 인접해 있다.

단지 설계는 외관에 커튼월룩 디자인과 그랜드 옥탑 구조물을 적용했으며, 전 세대 판상형 4Bay 구조를 채택해 채광과 통풍 효율을 높였다. 타입별로 팬트리, 드레스룸, 알파룸 등 수납공간을 확보한 점도 특징이다.

인하대역 수자인 로이센트는 현재 견본주택에서 선착순 동·호수 지정 계약을 진행하고 있다. 견본주택은 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 위치한다.