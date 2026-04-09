[헤럴드경제=함영훈 기자] K-관광이 4월 일본 주요 거점 도시를 돌며 세일즈에 나선다.

현지 황금연휴 기간(4.29~5.6) 전후로 한국행 여행 열기를 더욱 고조시키기 위함이다. 지난해 일본인 방한객은 365만명으로 역대 최다였다.

이번 ‘케이(K)-관광 로드쇼’에서는 한식·미용(뷰티) 등 다양한 주제의 여행상품과 지역관광 정보를 소개하며 일본 방한객 유치 속도를 끌어올린다. 전국 12개 광역지자체와 지역관광공사, 관광 유관 업계와 함께 ‘오늘 갈까? 한국!’을 주제로 일본에서 부담 없이 오갈 수 있는 여행지로서의 한국의 이미지를 부각한다. 문체부와 한국관광공사가 멍석을 깔았다.

일본 ‘케이-관광 로드쇼’는 4월 9일, 오사카에서의 한국관광 설명회와 사업 상담회로 시작한다. 여행과 항공, 호텔 등 한일 관광업계 관계자 약 170명이 참석한 가운데, 한국의 지역별 관광정보를 소개하고 일본 여행업계와의 사업 기회를 모색한다. 양국 업계 간 교류망을 강화하기 위한 ‘오사카 한일 관광교류의 밤’ 행사도 개최한다.

4월 10일에는 도쿄에서 한국관광 설명회와 강연회, 사업 상담회를 진행한다. 참석자 약 300명 규모의 강연회에서는 일본의 유명 여행 콘텐츠 창작자(인플루언서)와 여행사, 한국 관광 창업초기기업 관계자 등이 일본인의 최신 한국 여행 흐름을 공유한다. 강연회 이후에는 ‘도쿄 한일 관광교류의 밤’ 행사를 통해 양국 지자체와 관광업계 간 교류를 지원한다.

11일과 12일에는 잠재 방한객들을 위해 도쿄 번화가(롯폰기)에서 ‘오늘 갈까? 한국! 여행 축제’를 개최한다. 약 3만 명이 방문할 것으로 예상되는 가운데 한식과 미용(뷰티) 등 다양한 ‘케이-컬처’를 체험할 수 있는 홍보관을 운영하고 가수 성시경 등 일본에서 활동하는 한류스타가 출연하는 이야기쇼를 열어 방문객의 눈길을 사로잡을 예정이다.

30일에는 후쿠오카에서 축제를 이어간다. 일본에서 인기가 많은 배우 황민현이 노래 공연과 함께 ‘한국관광 이야기쇼’를 진행하고 공연장 밖에서는 한식, 치유관광, 항공 및 여행상품 등을 홍보하는 다양한 부스로 방한객들을 맞이한다. 김대현 문체 차관은 후쿠오카를 찾아 일본 여행사들과 방한객 유치 협력 방안을 논의하고 ‘케이-관광 로드쇼’ 현장을 점검할 계획이다.

한국관광공사는 4월 6일부터 11일까지 후쿠오카, 오사카, 도쿄를 방문해 일본의 지방공항공사(후쿠오카공항), 대형 여행사(HIS), 온라인 여행사(OTA, 라쿠텐트래블) 등과 함께 일본 방한객 확대를 위한 실무협의를 진행한다.

김차관은 “한국의 관광지들은 ‘케이-컬처’를 즐기는 일본 사람들을 다채로운 매력으로 맞이할 준비를 끝냈다. 일본 관광객들이 가벼운 마음으로 찾아주길 바란다”고 말했다.

일본은 방한 외래객 비중 기준, 약 20%(중국에 이어 2위)를 차지하는 주요 시장으로 일본인이 가장 많이 방문하는 나라도 한국이다. 지난해 일본인 해외여행객 4명 중 1명꼴인 365만 명이 한국을 찾았으며, 올해도 2월까지의 일본 방한객 수(45만 8186명)가 전년 같은 기간(39만 9199명) 대비 14.8% 늘어 증가세를 이어가고 있다.