4월부터 12월까지 인권 큐레이션...4층 자료열람실에 인권도서관 전용 공간 조성 회차마다 분야별 전문가 강연 마련...12월 10일에는 송년 인권음악회까지 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수) 구립도서관인 마포중앙도서관은 4월부터 12월까지 지역 주민의 인권 감수성을 높이고 보편적 인권 가치를 널리 확산하기 위해 ‘2026 인권도서관(인권 큐레이션)’ 운영 사업을 추진한다.

이번 사업은 인권이 존중되는 지역사회를 실현하기 위한 마포구 인권보장 및 증진 기본계획 일환으로 마련됐다.

마포중앙도서관은 도서관 4층 자료열람실에 인권도서관 전용 공간을 조성하고 인권 관련 도서와 잡지, 간행물을 갖춰 누구나 쉽게 인권 자료를 접할 수 있도록 했다.

또한 마포중앙도서관 누리집에 전자인권도서관 메뉴를 신설해 국가인권위원회, 인권도서관, 국민권익위원회, 국제인권정보시스템, 한국여성진흥원 등 다양한 기관으로 연결되는 온라인 참고정보원을 통합하여 제공하고 있다.

올해 북 큐레이션은 네 가지 핵심 주제로 구성된다.

상시 전시 ‘물기본권과 생존의 권리’를 시작으로, 1회차인 4~6월에는 ‘AI와 인권’, 2회차 7~9월은 ‘돌봄과 인권’, 3회차 10~12월에는 ‘혐오와 차별’을 주제로 운영한다.

이와 함께 각 회차에는 분야별 전문가 강연을 준비해 주제에 대한 이해를 한층 깊이 있게 확장한다.

1회차 기간 중 5월 15일에는 도서 평론가 이권우 작가가 인공지능 시대에도 책을 읽어야 하는 이유를 주제로 강연을 진행한다.

이어 2회차에서는 9월 4일 생애문화연구소·옥희살롱의 김영옥 대표가, 3회차에서는 10월 16일에는 코이카 자문위원 유정애 교수가 강연에 나선다.

아울러 ‘세계 인권의 날’(12월 10일)을 기념해 12월 11일에 열리는 ‘2026 송년 인권음악회’는 조현영 피아니스트의 연주와 함께 인권의 가치를 선율로 체감하는 특별한 시간이 될 예정이다.

마포중앙도서관은 장애인의 정보 접근성을 강화하기 위해 점자 정보 단말기, 시각 확대기 등을 최신 보조기기로 비치하고, 큰글자 도서와 촉각 도서 등 대체 자료 서비스를 대폭 확대해 나가고 있다.

마포중앙도서관 인권도서관에 관한 세부 정보와 프로그램 일정, 신청 방법 등은 마포중앙도서관 누리집에서 확인할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “마포중앙도서관 인권도서관이 일상 속에서 인권의 가치를 자연스럽게 마주하고 깊이 있게 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 누구나 존중받는 지역사회를 만들기 위해 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.