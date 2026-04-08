[헤럴드경제=김유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 중대 발표를 앞두고 서학개미(해외주식에 투자하는 개인투자자)들이 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품을 대거 순매수한 것으로 나타났다. 종전 기대감에 따라 향후 주가 상승을 기대하는 투자 심리가 반영된 것으로 풀이된다.

8일 한국예탁결제원 세이브로에 따르면, 최근 일주일(지난 3월 31일~4월 6일 기준) 서학개미는 TQQQ(나스닥100 3배 레버리지) ETF를 1억5194만달러(약 2279억원) 순매수했다. QLD(나스닥100 2배 레버리지)도 4323만달러(약 648억원) 순매수하는 등 레버리지 상품이 순매수 상위 종목에 올랐다.

최근 1개월(3월 7일~4월 6일) 기준으로도 레버리지 ETF 매수세가 거세다. TQQQ ETF를 3억7330만달러(약 5600억원) 순매수하는 등 QLD를 포함한 레버리지 ETF 전반에서 매수세가 강했다.

트럼프 대통령은 7일 오후(현지시간) 이란이 호르무즈 해협을 개방할 경우 2주간 공격을 중단하겠다고 밝히며 조건부 휴전안을 제시했다. 미국이 파키스탄의 두 실권자와 직접 대화하고 2주간 폭격을 중단한다고 발표한 것이다. 협상 시한 종료를 약 1시간30분 앞두고 나온 이번 결정으로 단기 충돌 가능성은 일부 완화됐지만, 해협 개방 여부에 따라 시장 변동성은 이어질 전망이다. 새로운 데드라인은 한국시간 4월 22일이다.

이재원 유안타증권 연구원은 “휴전 합의가 가시화되면서 시장이 반등 트리거를 확보한 상황”이라며 “그간 전쟁 리스크로 눌렸던 지수는 빠르게 되돌림이 나타날 가능성이 있다”고 말했다. 이어 “특히 외국인 자금이 대형주 중심으로 재유입되면서 단기적으로는 반도체 등 실적주 중심의 상승 흐름이 이어질 것”이라고 분석했다.

한편, 국내 증시에선 투자자들이 최근 레버리지 상품 비중을 줄이는 추세다. 이날 한국거래소에 따르면 최근 일주일 기준 개인은 KODEX 레버리지를 1조5132억원 순매도했다. 같은 기간 KODEX 200선물인버스2X는 3085억원 순매수했다.

트럼프 대통령 중대 발표 하루 전인 지난 7일에도 개인은 KODEX 레버리지를 1113억원 순매도하고, KODEX 200선물인버스2X를 535억원 순매수했다. 최근 국내 증시의 극심한 변동성을 감안, 레버리지 상품 투자 심리가 위축된 것으로 풀이된다.