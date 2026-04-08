이시바 전 총리 “다카이치 총리와도 관계 좋아 기쁘다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 8일 이시바 시게루 전 일본 총리를 만나 “우리 총리께서 총리로 재임 중일 때 한일관계가 상당히 많이 안정되고, 그 후로 한일 협력도 상당히 잘되고 있는 상태라서 참으로 감사하게 생각한다”고 인사했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 이시바 전 총리와 오찬에 나서 이같이 말했다.

이 대통령은 이시바 전 총리가 퇴임한 후 약 6개월만에 다시 그를 만났다. 이 대통령은 지난해 9월 부산에서 한일 정상회담 계기 당시 총리 재직 중이던 이시바 전 총리를 만난 바 있다.

이 대통령은 이날 “우리 총리께서 매우 넓은 시야로 국제 문제에도 관심도 많고 역할도 많이 하셨는데, 앞으로도 이 복잡한 국제 환경 속에서 큰 역할을 계속해 주시길 바란다. 환영한다”며 반가움을 드러냈다.

이에 이시바 전 총리 또한 “이런 자리를 마련해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 사의를 표했다.

그는 “제가 1년이라는 짧은 임기였습니다만, 외교라는 맥락에서 가장 중시한 곳은 일한(한일)관계 발전이었다”면서 “저는 일본과 한국과의 관계를 세계에서 가장 훌륭한 그러한 관계로 만들고 싶었고, 지금도 그렇다”고 했다.

이어 “후임자이신 다카이치 (사나에) 총리님과도 대단히 좋은 관계를 유지하고 계신다는 보도도 있었고, 이에 대해서 기쁘게 생각한다”고 했다.

이시바 전 총리는 또한 “이 대통령께서는 일본에서도 인기가 많다”면서 “작년은 일본과 한국 간에 국교 정상화 60주년이었습니다만, 정치뿐 아니라 민간 차원에서도 긴밀한 관계를 구축하고, 특히 지역 발전으로 이어지기를 바란다”고 했다.