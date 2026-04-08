한달간 원전·신재생에너지株 강세 SK이터닉스 114%·대우건설 97% ‘에너지 자립’ 수혜 기대감 투심 쏠려 ‘2주간 합의’ 후 방산·정유주는 급락

미국· 이란 전쟁이 발발 직후 중동 사태가 세계 에너지 시장 재편을 가져올 것이란 전망과 함께 업종별 손익 계산도 분주하다.

원전과 신재생 에너지 관련 종목은 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 향후 중동 지역 건설 수요 등에 따른 재건주도 주가 상승이 기대되는 업종이다. 방산이나 정유주 등은 종전이나 휴전 등에 따라 주가 상승엔 제동이 걸릴 전망이다.

8일 한국거래소에 따르면 HD현대에너지솔루션은 전날 종가 기준 최근 한 달간 44.15% 상승했다. OCI홀딩스(31.88%), SK이터닉스(114.29%), 씨에스윈드(25.96%) 등 신재생에너지 기업들이 동반 강세를 보였다. 원전주도 강세를 보였다. 같은 기간 대우건설과 DL이앤씨는 각각 97.83%, 65.07% 상승했다.

주요 국가가 에너지 수입 의존도를 낮추고 공급망을 다각화할 것이라는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 중동 전쟁으로 전 세계 에너지 공급망의 취약성이 드러나면서다.

전문가들은 이번 중동 사태가 ‘에너지 전쟁’의 성격을 띠고 있다고 분석한다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 글로벌 에너지 공급망에 비상이 걸린 탓이다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유와 액화천연가스(LNG), 석유제품 운송의 약 25~30%가 통과하는 핵심 요충지다.

정현종 한국투자증권 연구원은 “중동 분쟁은 글로벌 경제가 여전히 석유 의존도가 높다는 사실과 함께 에너지 안보의 중요성을 다시 일깨우는 계기가 되고 있다”며 “향후 에너지 공급망 다변화를 위한 정책 변화가 본격화될 것”이라고 말했다. 전유진 iM증권 연구원은 “전쟁이 종료되더라도 이란이 호르무즈 통제력을 반복적으로 활용할 가능성이 있다”며 “미국 역시 트럼프 대통령 집권 기간 동안 중동 해상 안전 보장에 적극적으로 나서지 않을 가능성이 있다”고 설명했다.

국제 유가 상승 등으로 원자력 관련 업종도 각광받을 전망이다. 전 연구원은 “에너지 자립 중요성을 다시 한번 절실히 느낀 동남아시아 국가들은 종전 이후 에너지 믹스 전환을 위해 신규 원전 도입에 보다 적극적으로 임할 가능성이 크다”고 전망했다.

신재생 에너지 관련 업종도 기대감이 쏠린다. 이진호 미래에셋증권 연구원은 “이번 전쟁으로 인해 화석연료 공급망의 취약성이 드러났고 이는 신재생 에너지의 상대적인 매력도를 높였다”고 짚었다.

정부 역시 재생에너지 확대 정책을 추진하고 있다. 유진투자증권에 따르면 올해 국내 재생에너지 설치 목표는 7기가와트(GW) 수준으로 추정된다. 이는 과거 설치 규모(연간 3~4GW) 대비 크게 늘어난 수준이다. 안주원 DS투자증권 연구원은 “전쟁이 종료되더라도 국내 재생에너지 전환 정책은 더욱 탄력을 받을 것”이라고 말했다.

한편 중동 사태 이후 급등했던 방산주는 타격이 불가피하다. 2주 휴전 합의가 이뤄진 이날에도 방산주는 장 초반 하락세를 면치 못했다. 오전 9시 기준 한화에어로스페이스는 전 거래일 대비 5.34% 하락했으며, 현대로템이나 LIG넥스원 등도 전일 대비 하락했다.

휴전 합의와 국제 유가 급락에 따라 정유주도 이날 급락했다. 같은 시각 흥구석유는 전장 대비 17.86%나 급락했으며, 중앙에너비스, 한국석유, 극동유화 등도 큰 폭으로 하락했다. 문이림 기자