8일까지 내륙 위주 서리·빙결 예보… 과수 농가 등 대비책 점검

지난해 한랭 피해로 1071억 원 복구 지원… “사전 대응 강화 총력”

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 농가의 저온 피해 최소화를 위한 긴급 점검에 나섰다.

농림축산식품부는 오는 8일까지 예고된 급격한 기온 하강에 대비해 과수 농가 등의 저온 피해를 최소화하기 위한 기관별 대응 방안을 논의했다고 7일 밝혔다.

강동윤 농식품부 농촌소득에너지정책관 주재로 열린 회의에는 농촌진흥청과 8개 도, 농협중앙회가 참여했다.

기상청 예보에 따르면 북서쪽 찬 공기의 남하로 내일(8일)까지 기온이 급강하할 전망이다. 특히 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 이상 벌어지고, 내륙 지방을 중심으로 얼음이 얼거나 서리가 내릴 것으로 보여 개화기 농작물 관리에 비상이 걸렸다.

농식품부는 개화기에 접어든 과수와 원예작물을 중심으로 온풍기 가동, 보온재 정비 등 사전 점검 상황을 집중적으로 살폈다. 과수별 저온 피해 한계 온도는 ▲사과 -2.2℃ ▲배 -1.7℃ ▲복숭아 -2.3℃ 등으로, 이 온도 이하로 내려갈 경우 수확량에 치명적인 타격을 입을 수 있다.

정부가 이처럼 선제 대응에 나선 것은 지난해 발생한 대규모 피해의 재발을 막기 위해서다. 지난해 봄철 저온 피해로 전국 사과·복숭아 농지 등 3만654ha가 피해를 봤다. 당시 정부는 총 1071억 원의 복구비를 지원한 바 있다.

강 정책관은 “지난해 피해가 상당했던 만큼 올해는 보온 대책을 철저히 추진해 피해를 최소화해야 한다”며 “저온 현상 이후에는 영양제 살포와 인공수분 등을 통해 착과량 확보에 만전을 기해달라”고 당부했다.