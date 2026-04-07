여야정 회담서 장동혁 대표가 언급 최보윤 수석대변인 “대통령 즉답 피해”

[헤럴드경제=양대근·윤채영 기자] 국민의힘 장동혁 대표는 7일 이재명 대통령에게 “개헌을 논의하기 전 중임 또는 연임하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 해야 한다”고 건의했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인이 기자들과 만나 밝힌 내용에 따르면 장 대표는 이날 청와대 본관 인왕실에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담에서 “지방선거와 동시에 하는 개헌에 대해서는 반대 입장이 당론”이라고 이 대통령에게 입장을 전달했다.

이에 최 수석대변인은 “관련해 장 대표가 개헌 논의 전 중임이나 연임하지 않겠다는 선언을 국민께 하는 것을 건의했다”며 “이에 대해 이 대통령은 즉답을 피했다”고 설명했다.

이어 “조작기소 국정조사에 대해 송 원내대표가 전쟁이 끝날 때까지 하지 않는 것으로 강력히 이야기했다”며 “그러나 민주당은 오히려 이 부분에 대해 강경한 입장을 피력했다”고 강조했다.

그러면서 “부산 글로벌허브도시 특별법에 대해 거듭 통과를 건의했으나, 이 대통령이 부정적인 입장을 표현했다”고 덧붙였다.

다만 최 수석대변인은 “장 대표와 송 원내대표가 국민 생존 7개 사업에 대한 필요성을 강조했고, 민주당도 긍정적으로 검토하겠다고 답했다”며 “그런 부분에 대해 협치가 이뤄질 것으로 기대한다”고 했다.

다만 송 원내대표가 강조했던 ‘유류세 추가 인하’ 조치에 대해서는 “이 대통령이 바라보는 시각이 많이 다르고, 입장차가 분명하다는 부분을 확인했다”고 부연했다.

한편, 최 수석대변인은 “이날 회동에서 송 원내대표가 민생경제협의체 정례화를 건의했으나 이 대통령은 ‘필요시에 하는 것’으로 일부 입장차가 있었다”고도 전했다.