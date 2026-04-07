“개헌 입장 갈려...지선과 동시에 vs 반대” “李, 중임이나 연임 선언엔 즉답 피해”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘은 자신들이 제안한 ‘국민생존 7개 사업’과 관련 “더불어민주당이 긍정 검토하기로 했다”며 “협치가 이뤄질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 7일 이재명 대통령과 여야·원내대표 회동을 마친 직후 국회에서 기자들과 만나 회담 비공개 내용에 대해 이같이 말했다.

장동혁 대표와 송언석 원내대표가 제안한 ‘국민생존 7개 사업’은 ▷유류세 인하 30%로 확대(세입) ▷화물차(44만명)·택시(24.5만명)·택배(4.8만명)업자 1인당 60만원의 유류보조금 4398억원 ▷푸트트럭 등 생계형 화물차운행자(50만명) 1인당 60만원 유류보조금 3000억원 등을 말한다.

최 수석대변인은 “송 대표가 유류세 추가 인하를 건의했다”며 “현재 현금을 주는 방식에 대해 유류세 인하가 국민에게 보탬된다는 취지로 설명했지만, 이 부분은 이 대통령이 바라보는 시각이 많이 다르고 입장 차이가 분명하다는 것을 확인했다”고 했다.

그는 “부산글로벌허브도시법에 대해 장 대표가 모두발언에서 말한 부분이 있는데 관련해 비공개 때 송 대표와 장 대표가 거듭 이 법 통과를 건의했지만, 이 부분에 대해서 이 대통령께서 부정적인 입장을 표현하긴 했다”고 짚었다.

이어 “송 원내대표가 전쟁이 끝날 때까지 국정조사를 하지 않는 것으로 강력하게 이야기했으나, 민주당은 오히려 이 부분에 대해 강경한 입장을 피력했다”고 설명했다.

개헌 문제를 두고도 의견이 갈렸다. 최 수석대변인은 “국민의힘은 지방선거와 동시에 하는 개헌은 반대 입장임을 분명히 했다”며 “장 대표가 대통령에게 개헌 논의에 앞서 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 제안했지만 대통령은 즉답을 피했다”고 말했다.

여야정 협의체 정례화와 관련해서는 “송 원내대표가 정례화를 제안했지만 대통령은 필요 시 개최하겠다는 입장을 밝혔다”며 “구체적인 일정은 정해지지 않았다”고 말했다.

아울러 “고유가·고물가·고환율 상황에서 여야 대표와 대통령이 한자리에 모여 논의한 것 자체는 의미가 있다”며 “향후 국회에서 추경을 비롯한 논의가 이어지길 기대한다”고 말했다.