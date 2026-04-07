경기 화성시 도금업체서 외국인 괴롭힘 태국인 노동자 작업 중 대표 다가와 만행 복부 부풀며 호흡 곤란, 수술 받고 치료

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기도 화성의 한 제조업체 대표가 외국인 노동자의 항문 부위에 에어건을 분사해 다치게 했다는 의혹과 관련해 경찰이 수사에 나섰다.

7일 경기남부경찰청 광역수사대는 화성시 만세구 향남읍 한 도금업체에서 발생한 태국 출신 노동자 A씨의 상해 사건 수사를 위해 수사전담팀을 편성했다고 밝혔다.

한겨레 신문의 앞선 보도에 따르면 지난 2월 20일 해당 업체에서 A씨가 작업대에서 몸을 숙인 채 일을 하던 중 회사 대표 B씨가 다가와 A씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사했다.

이로 인해 A씨는 복부가 부풀어 오르며 호흡 곤란 증세를 보여 병원에서 수술받는 등 현재까지 치료 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 고용노동부 경기지방고용노동청 광역노동기준감독과와 합동으로 현장 조사를 진행한 뒤 유사 사례가 있었는지 등을 점검할 방침이다. 아울러 피해자 보호를 위해 심리 상담과 치료비도 지원하기로 했다.

경찰 관계자는 “언론 보도로 사건을 인지했기 때문에 우선 피해자와 만나 진술을 청취해 볼 예정”이라며 “사건 경위를 파악한 이후 가해자에 대해 어떤 혐의를 적용할지 판단해보겠다”고 말했다.

고용노동부도 이날 해당 사업장에 대해 노동·산업안전 합동 기획감독을 실시한다고 밝혔다. 노동부는 A 씨에 대한 폭행이나 직장 내 괴롭힘뿐만 아니라 임금체불 등 노동관계법 전반에 대한 감독과 함께 산재 발생사실 은폐, 안전보건조치 미이행 등 산업안전보건법 위반 여부도 함께 살펴볼 예정이다.

한편 A씨는 이날 근로복지공단 화성지사에 산재 요양급여를 신청했다.