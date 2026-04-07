디지털 금융 인프라 구축에 협력 고객이 체감하는 결제 혁신 추진

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 7일 프로젝트 한강 수행을 위해 한국은행과 ‘디지털화폐 및 예금토큰 기반 지급결제 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

양사는 차세대 디지털 금융 인프라 구축을 위한 협력 의지를 다졌다. 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 미래형 금융 인프라를 구축하고 고객이 일상에서 체감할 수 있는 디지털 결제 혁신을 선보일 계획이다.

구체적으로 ▷한은 디지털화폐 및 예금토큰의 유통·결제 인프라 구축을 위한 기술 협력과 시범사업 추진 ▷예금토큰 기반 소비자 활용성 제고를 위한 결제서비스 연구·실증 ▷디지털화폐 및 예금토큰 신사업 발굴을 위한 공동 연구·개발 ▷지급결제 서비스 운영·체계화 ▷예금토큰 기반 서비스 활성화를 위한 사용처 확대 등 총 6개 분야에서 유기적인 협력 관계를 공고히 할 예정이다.

특히 KB금융은 프로젝트 한강의 성공적인 안착을 위해 예금토큰 기반 지급결제 서비스의 운영을 체계화하고 실제 사용처를 확대하는 데 역량을 집중한다. 이를 통해 기존 금융 시스템의 효율성을 높이는 것은 물론 블록체인 기술 기반의 새로운 금융 서비스 가능성을 검증할 방침이다.

이창권 KB금융지주 미래전략부문장은 “예금토큰이 일상 속 생활 밀착형 결제 수단으로 안착할 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다”며 “무엇보다 신뢰성과 안정성을 최우선으로 해 우리나라 디지털 화폐의 새로운 도약과 실질적인 성과를 내는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

KB금융 관계자는 “한은과의 협력을 기점으로 다양한 산업계 파트너와 연계해 디지털 화폐 사용처를 확장하고 글로벌 수준의 디지털 자산 리더십을 확보해 나갈 것”이라고 했다.