영래기 “매크로 계정 활개, 서버 망가져” 엔씨, 7일 “명백한 허위” 고소장 제출

[헤럴드경제=한지숙 기자] 게임업체 엔씨소프트(NC)는 유튜브채널 ‘영래기’ 운영자를 허위 사실 유포 및 업무방해 등의 혐의로 고소했다고 7일 밝혔다.

엔씨는 이날 서울 강남경찰서에 제출한 고소장에서 “영래기가 유튜브를 통해 ‘리니지 클래식이 불법 프로그램 사용자들을 방치하고 불법 프로그램을 신고한 이용자들을 근거 없이 제재했다’고 방송했다”며 “불법 프로그램을 신고한 정상 이용자들이 오히려 제재를 당했고, 게임 접속을 못하도록 격리했다는 허위 사실을 주장했다”고 적시했다.

이어 “해당 주장은 내부 데이터 분석 및 사내외 전문가들의 검토 결과 명백한 허위 사실”이라며 “사실 관계가 확인되지 않은 거짓 정보가 불특정 다수에게 빠르게 확산되며 리니지 클래식 이용자들에게 큰 혼란을 초래했다”고 고소에 이르게 된 배경을 설명했다.

아울러 “리니지 클래식에서 운영 중인 불법 프로그램 신고 시스템의 신뢰가 저하되고 이용자들의 신고와 캠페인 참여가 약화되는 등 게임 운영 업무 전반에 심각한 영향을 미치고 있다”고 덧붙였다.

엔씨는 “리니지 클래식 출시 이후 총 105회에 걸쳐 597만1757개의 계정을 제재하는 등 적극적인 대응에 주력하고 있다”며, 앞으로 허위 사실 유포 행위, 악의적인 비방과 욕설에 적극 대응할 방침이라고 밝혔다.

앞서 ‘영래기’는 지난 2월 ‘리니지 클래식에 매크로 작업장이 안 사라지는 이유’라는 영상을 게재했다.

그는 영상에서 “최근 출시한 리지니 클래식 상황은 심각하다”며 “단순히 매크로가 있는 수준을 넘어 이제는 일반 유저가 사냥터 근처에도 못갈 정도로 서버가 망가지고 있다고 한다”고 전했다.

그러면서 매크로로 의심되는 캐릭터에게 사용하면 공식적으로 신고가 접수되는 전령새 아이템을 언급, “수천번 전령새를 날려도 매크로 계정들이 아랑곳하지 않고 계정을 다시 만들어 활개치고 있었다. 한 유저가 신고 기능을 테스트하기 위해 ‘전령새’를 1만 개 구매하고 약 2000번의 신고를 마친 뒤 자러갔는데 오히려 다음날 신고를 한 유저 본인이 감옥에 가 있는 상황이 벌어졌다”고 의혹을 제기했다.