대우건설은 중랑천 생태계 회복을 돕기 위해 수달 테마 생태정원인 ‘대우건설 네이처(Nature)’ 조성(사진)에 본격적으로 나선다고 7일 밝혔다.

대우건설은 1월 서울시 성동구 및 사회적협동조합 한강과 ‘환경사회지배구조(ESG) 실천을 통한 중랑천 생태활동 활성화 사업’ 업무협약을 체결하고 해당 프로젝트를 준비했다.

중랑천 일대의 하천 정화, 식생 복원 식생 복원, 멸종위기종인 수달 서식지 조성 등 생태계 회복을 위한 체계적인 친환경 활동을 전개하는 것이 골자다.

이달 1일엔 중랑천 살곶이체육공원 인근에서 첫 활동을 시작했다. 대우건설 임직원들은 황금조팝, 꼬랑사초, 촛대바람꽃 등 3종의 식물을 식재했다. 앞으로 다양한 식물을 추가 도입하고 중랑천에 서식하는 수달의 생태를 알리는 정원을 조성해 나갈 계획이다. 이날 대우건설 임직원들은 인근에서 플로깅 봉사활동도 진행했다.

대우건설은 2분기 내 임직원들의 봉사활동 참여를 통해 ‘대우건설 네이처’ 준공을 추진할 계획이다. 서정은 기자