[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 계양테크노밸리 공공주택지구 조성에 따른 훼손지복구사업과 관련해 도시관리계획(도시계획시설 : 공원, 녹지) 결정(안)에 대한 주민 의견을 수렴한다.

7일 인천 계양구에 따르면 계양테크노밸리 훼손지복구는 개발제한구역(그린벨트) 해제에 따른 환경 훼손을 복구하기 위한 사업이다.

갈현동·다남동·방축동·목상동·박촌동 일원에 총면적 44만652㎡ 규모로 근린공원 3개소와 경관녹지 3개소를 조성하는 내용이다.

이번 도시관리계획 결정(안) 공고에 따른 주민 열람 기간은 6일부터 22까지 해당 기간 동안 관계 도서를 열람하고 의견을 제출할 수 있다.

관계 도서는 인천광역시청 도시관리과 및 계양구청 전략사업추진단에 비치돼 있다.

해당 사업은 단순한 훼손지 복구를 넘어 녹지 기능 회복과 생태환경 개선을 목표로 하고 있다.

일부 구간에는 주민들이 이용할 수 있는 휴식 및 여가 공간을 조성해 지역 주민의 삶의 질 향상에도 기여할 계획이다.