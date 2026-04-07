영화 <빅쇼트(The Big Short)>의 막이 오르면 화면을 가득 채우는 것은 숫자나 도표가 아니라, 인간의 탐욕과 낙관이 빚어낸 거대한 신기루다. 괴짜 펀드매니저 마이클 버리는 모두가 부동산 불패 신화에 취해 샴페인을 터뜨릴 때, 홀로 헤비메탈을 크게 틀어놓고 수천 페이지에 달하는 모기지 채권 서류를 파헤친다. 그는 남들이 보지 못하는 서류 뭉치 속에서 서서히 썩어가는 악취를 맡는다.

확신이라는 이름의 독배, 그리고 다시 시작된 ‘빅쇼트’의 전조

영화 <빅쇼트>의 서막은 마크 트웨인의 날카로운 경구로 시작된다. “곤경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니라, 확실히 안다는 착각 때문이다.” 주위의 비난과 조롱 속에서도 마이클 버리는 자신의 모든 자산을 걸고 하락에 베팅하며 이 경구를 읊조린다. 이 문구는 영화 전체를 관통하며, 2026년 오늘 우리가 마주한 그림자 금융의 위기를 향해 날카로운 비수를 던진다.

2008년 당시 전 세계 금융 전문가들이 확신했던 것은 ‘미국의 집값은 절대 떨어지지 않는다’는 신화였다. 하지만 그 신화의 밑바닥에는 소득도, 직업도 없는 이들에게 내준 부실한 모기지 채권들이 젠가 타워처럼 위태롭게 쌓여 있었다. 마이클 버리가 그 타워의 붕괴를 예견했을 때 세상은 그를 미친 사람 취급했다. 그러나 진실은 시력과 같아서, 한 번 보게 되면 다시는 못 본 척할 수 없다. 2026년 봄, 우리가 마주한 질문은 이것이다. 과연 우리는 지금 또 다른 ‘확실히 안다는 착각’에 빠져 있는 것은 아닌가?

이번에 우리가 확실하다고 믿고 있는 신화는 두 가지다. 첫째는 ‘사모대출(Private Credit)은 은행 시스템과 분리되어 있어 안전하다’는 믿음이고, 둘째는 ‘AI라는 혁신 기술이 모든 부채를 정당화할 만큼 무한한 수익을 가져다줄 것’이라는 낙관이다. 하지만 2026년 현재, 이 두 가지 신화는 중동발 전쟁의 포화와 고금리의 장벽 앞에서 급격히 균열하고 있다. 제목에서 던진 질문, ‘사모대출판 빅쇼트가 올까’에 대한 답을 찾기 위해서는 먼저 우리가 보지 못하고 있는, 혹은 보지 않으려고 하는 ‘그림자 금융’의 심부로 들어가야 한다.

2008년의 위기가 제도권 은행의 탐욕에서 비롯되었다면, 이번 위기는 규제를 피해 몸집을 불린 비은행 금융기관(NBFI)들의 ‘보이지 않는 레버리지’에서 촉발되고 있다. 사모펀드 인덱스의 지속적인 하락과 투자은행들의 공매도 상품 검토 소식은 2008년 당시 자레드 베넷이 “부동산 시장은 무너질 것이고, 나는 그 쓰레기를 팔아 돈을 벌겠다”며 하락에 베팅하던 그 서늘한 예고편과 닮아 있다. 당시 마이클 버리가 사무실에서 헤비메탈을 틀어놓고 수천 페이지의 서류를 파헤치며 발견했던 ‘부패의 냄새’가 지금 사모대출 시장의 장부 곳곳에서 풍기기 시작한 것이다.

이 위기의 논리적 핵심은 ‘유동성의 착각’에 있다. 사모대출 펀드들은 본래 환금성이 낮은 중소기업 대출이나 장기 인프라에 투자하면서도, 투자자 유치를 위해 언제든 돈을 빼줄 수 있다는 감언이설을 내뱉었다. 그러나 이란과 이스라엘의 충돌로 유가가 폭등하고 고금리가 상수가 되자, 불안해진 투자자들이 한꺼번에 문을 두드리기 시작했다. 이것이 바로 신현송 한국은행 총재 후보자가 경고해온 ‘보이지 않는 뱅크런’의 서막이다. 자산은 묶여 있는데 부채는 빠져나가려는 이 구조적 미스매치는, 영화 속에서 마이클 버리의 투자자들이 공포에 질려 환매를 요구하던 그 아수라장과 본질적으로 다르지 않다.

신현송 한은 총재 후보의 경고와 우리가 마주한 위험

신현송 한국은행 총재 후보자는 오랜 시간 비은행 금융중개(NBFI) 부문의 레버리지 확대가 가져올 위험을 경고해왔다. 신 후보자는 2008년 이후 금융의 실물 구조가 ‘배선이 다시 깔리듯(Rewiring)’ 완전히 변했다고 진단한다. 과거에는 은행이 위기의 중심이었으나, 이제는 증권사와 자산운용사 등 비은행권 기관들이 서로 자산과 부채를 복잡하게 공유하며 리스크를 전이시키는 구조가 되었다. 그가 명명한 ‘보이지 않는 뱅크런’은 영화 속에서 예금주들이 은행 앞에 줄을 서는 장면과는 다르다. 그것은 단말기 모니터 속에서, 그리고 블랙록과 같은 대형 운용사의 환매 제한 통지서 속에서 조용히, 그러나 더 파괴적으로 진행된다.

영화에서 정직하지만 냉소적인 펀드매니저 마크 바움은 플로리다의 유령 도시를 직접 확인하고 “우리는 사기극의 시대에 살고 있다”며 분노한다. 2026년의 마크 바움이 있다면 그는 아마 수익 모델 없는 AI 스타트업들의 장부를 보고 똑같은 외침을 던졌을 것이다. 영란은행은 AI 기업 주가 상승이 2000년대 닷컴 버블과 유사하다고 경고하며, 부채 기반으로 형성된 투자 구조가 붕괴될 경우 글로벌 금융 시스템 전반에 충격이 확산될 수 있다고 분석했다. 특히 최근 몇 년간 사모펀드들이 높은 수익률을 쫓아 담보가 불확실한 SaaS와 AI 스타트업에 실행한 대출은 기술 기업들의 가치 하락과 함께 담보가치가 사실상 제로 수준으로 떨어지며 시장 전반의 신용 리스크를 증폭시키고 있다. SaaS는 클라우드 제공업체가 소프트웨어를 인터넷으로 제공하고 유지 관리하는 구독형 모델이다.

여기에 중동 지역 지정학적 리스크가 결합되면서 위기는 더욱 심화되고 있다. 이란과 이스라엘 간 충돌로 호르무즈 해협 긴장이 고조되며 국제 유가가는 떨어질 기미를 보이지 않고 있고, 이에 따른 인플레이션 압력이 재차 확대됐다. 주요국 중앙은행은 금리 인하를 통한 경기 부양과 물가 안정 사이에서 정책 딜레마에 직면했다. 결과적으로 고금리 환경이 장기화되면서 사모대출에 의존하던 중계 한계 기업들의 이자보상배율이 급격히 악화됐고, 이는 펀드 전반의 부도율 상승으로 이어지는 구조를 형성했다. 사모대출 시장의 또 다른 문제는 자산 가치 산정의 불투명성이다. 운용사가 자체적으로 평가하는 장부가 방식은 그동안 시장 충격을 완화하는 역할을 했지만, 이제는 실제 손실을 은폐하는 커튼이 되어 시장의 신뢰를 붕괴시키고 있다.

전염성의 관점에서 2008년은 은행이라는 거대한 기둥이 무너지는 위기였다면, 사모펀드 위기는 수만 개의 실핏줄이 동시에 터지는 위기다. 사모대출이 은행 시스템과 직접 연결되지 않아 전염성이 낮다는 낙관론도 존재하지만, 이는 금융 시스템의 상호 연결성을 간과한 위험한 판단이다. 사모펀드가 유동성 확보를 위해 우량 자산을 급매할 경우 그 충격은 전통 금융시장으로 빠르게 전이될 수밖에 없다.

영화의 후반부, 은퇴한 트레이더 벤 리커트는 하락 베팅에 성공해 환호하는 젊은이들에게 “춤추지 마. 우리가 맞다면 사람들은 집을 잃고 직장을 잃어. 통계 수치 뒤에 사람이 있다는 걸 잊지 마”라고 정색하며 말한다. 2026년 현재의 위기 역시 숫자 뒤에 숨은 수많은 이들의 생존이 걸린 문제다. 사모대출 시장의 붕괴는 단순한 금융 손실을 넘어 미래 산업의 줄기인 AI 혁신을 멈추게 하고 한국의 기간산업을 흔드는 유동성 블랙홀을 형성하고 있다. 2022년 레고랜드 사태가 보여주었듯, 비은행권에서 시작된 작은 충격은 빛의 속도로 시장 전체를 마비시킬 수 있다.

신현송 후보자가 지적했듯, 기존의 은행 중심 감독 체계로는 포착되지 않는 이 그림자 금융의 리스크를 관리하는 것은 이제 국가적 생존 전략이다. 금융기관들이 서로의 리스크를 공유하며 얽힌 이 복잡한 배선 속에서, 우리는 다시 한번 마이클 버리의 냉철한 시각을 회복해야 한다. 모두가 확실하다고 믿는 신화 속에 숨겨진 부실을 직시하는 일, 그것이 2008년의 비극을 되풀이하지 않는 유일한 길이다.

통계 수치 너머의 비극: 춤을 멈추고 파열음을 직시해야 할 시간

안개 걷힌 미래를 꿈꾸기엔 지금 우리 앞의 공급망은 너무나 엉켜 있고 금리의 벽은 높다. 저금리와 과잉 유동성이 만들어낸 마지막 거품이 꺼지는 이 고통스러운 과정에서, 우리는 과연 춤추지 않고 진실을 마주할 준비가 되어 있는지 자문해야 한다. 영화 <빅쇼트>는 결국 시스템의 승리가 아닌 시스템의 붕괴를 예견한 소수의 외로운 투쟁을 보여주었다.

2026년의 위기는 우리에게 묻고 있다. 당신은 지금 들리는 헤비메탈 소리 너머의 파열음을 듣고 있느냐고 말이다. 금융의 위기는 언제나 가장 낮은 곳에 있는 이들의 삶부터 파괴한다. 사모대출 시장의 붕괴는 단순히 운용사의 손실이나 자산가들의 포트폴리오 훼손으로 끝나지 않는다. 그것은 미래 산업의 핵심 줄기인 AI 혁신을 위한 자금줄을 마비시키고, 한국 경제의 버팀목인 건설업과 증권업을 뒤흔드는 유동성 블랙홀을 형성하고 있다.

2022년 우리가 목격했던 레고랜드 사태는 비은행권에서 시작된 작은 충격이 얼마나 빛의 속도로 시장 전체를 질식시킬 수 있는지 보여준 서막에 불과했다. 당시 지자체의 보증 철회라는 작은 균열이 자금 시장 전체의 혈관을 막아버렸듯, 지금 글로벌 사모펀드 시장에서 발생하는 ‘그림자 뱅크런’은 우리 경제의 가장 취약한 배선인 프로젝트파이낸싱(PF)과 중소기업 대출 시장을 향해 거대한 해일처럼 밀려오고 있다. 금융기관들이 서로의 리스크를 교묘하게 공유하며 얽혀 있는 이 복잡한 배선망 속에서는, 어느 한 곳의 단선이 시스템 전체의 셧다운으로 이어질 수 있다.

우리는 이제 화려한 낙관론에 취해 드럼을 두드리던 마이클 버리의 사무실로 돌아가, 그가 가졌던 냉철하고 고독한 시각을 회복해야 한다. 모두가 ‘확실하다’고 믿는 신화 속에 숨겨진 부실의 악취를 직시하는 일, 그것만이 2008년의 비극을 반복하지 않을 유일한 길이다. 영화 <빅쇼트>는 결국 시스템의 승리가 아닌 시스템의 붕괴를 예견한 소수의 외로운 투쟁을 보여주었다.

2026년의 위기는 우리에게 묻고 있다. 당신은 지금 들리는 헤비메탈 소리 너머의 파열음을 듣고 있느냐고 말이다. 결국 금융의 역사는 ‘탐욕의 반복’과 ‘망각의 대가’로 쓰여 왔다. 우리가 2026년의 이 혼돈 속에서 <빅쇼트>의 주인공들을 다시 불러내는 이유는, 단순히 그들의 성공을 부러워해서가 아니라 그들이 가졌던 ‘불편한 진실을 마주할 용기’를 배우기 위해서다. 거품이 터지는 순간은 늘 예고 없이 찾아오는 것처럼 보이지만, 사실 붕괴의 신호는 이미 장부의 구석과 엉켜버린 공급망의 틈새에서 끊임없이 비명을 지르고 있다.

이제 우리는 숫자의 유희를 멈추고 그 이면의 삶을 보아야 한다. ‘보이지 않는 뱅크런’이 현실화되기 전에, 우리 경제의 약한 고리들을 점검하고 그림자 금융의 심연을 정직하게 들여다봐야 할 때다. 2008년의 파국을 지켜보며 우리가 얻은 교훈이 있다면, 그것은 오직 깨어 있는 자만이 무너지는 젠가 타워 아래서 소중한 이들을 지켜낼 수 있다는 사실뿐이다. 안개 속에서도 항해를 멈추지 않되, 발밑에서 들려오는 파열음에 귀를 기울이는 것. 그것이 2026년이라는 거친 파고를 넘어서야 할 우리 모두의 숙명이다. 영화는 엔딩 크레딧과 함께 끝나지만, 우리가 마주한 이 지독한 현실에는 일시정지 버튼조차 없기 때문이다. 역사는 늘 탐욕의 끝에서 반복되지만, 그 비극을 멈출 기회 또한 언제나 우리 발밑의 작은 파열음을 듣는 것에서 시작된다.

마이클 먼로 루이스 ----------------------------------------------------------

마이클 먼로 루이스(1960년 10월 15일 ~ )는 미국의 논픽션 작가 겸 금융 저널리스트이다. 프린스턴 대학교에서 미술사를 공부한 뒤 영국 런던경제대학에서 경제학 석사학위를 받았다. 현재 《뉴욕타임스매거진》의 칼럼니스트로 활동 중이다. 그의 작품에는 《머니볼》, 《블라인드 사이드》 등이 잇으며 논픽션 《빅쇼트》를 바탕으로 서브프라임 모기지 사태를 소재로 한 영화가 만들어졌다.