코스피, 개인 매수 속 2%대 급등…삼전·하닉 3~4% 상승 개인 1687억 순매수, 외국인·기관 동반 매도 속 지수 상승 확대

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 7일 장 초반 상승폭을 확대하며 5590선을 터치했다. 삼성전자 등 반도체 대형주를 중심으로 시가총액 상위 종목이 강세를 기록하는 가운데 개인 매수세가 지수를 끌어올리는 흐름이다.

이날 오전 9시 30분 기준 코스피 지수는 전장 대비 142.54포인트(2.62%) 오른 5592.87을 기록 중이다. 지수는 전장 대비 101.86포인트(1.87%) 오른 5552.19로 출발한 이후 상승폭을 점차 확대하고 있다.

유가증권시장에서는 개인이 1687억4400만원 순매수하며 상승을 주도하고 있다. 반면 기관은 1372억1000만원, 외국인은 818억3700만원 각각 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승세다. 삼성전자는 장 초반 4.61% 오른 20만2000원, ‘20만전자(삼성전자 주가 20만원대)’으로 출발한 이후 상승폭을 일부 반납했지만 여전히 3%대 강세를 유지하고 있다.

특히, 이날 삼성전자 강세는 실적 요인이 직접적으로 반영됐다. 삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 57조2000억원으로 전년 동기 대비 755% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출은 133조원으로 68.1% 늘었다. 분기 기준 매출과 영업이익 모두 역대 최대치를 경신했다.

시장 기대치를 크게 웃돈 ‘서프라이즈’ 성격의 실적이라는 평가가 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 “시장 컨센서스가 38조원 수준이었고 일부 상향 전망도 50조원대였는데 실제 발표치는 57조2000억원으로 이를 크게 상회했다”고 분석했다.

이밖에 SK하이닉스(4.51%), 삼성전자우(2.01%), LG에너지솔루션(2.06%), 현대차(1.81%), 삼성바이오로직스(1.93%), SK스퀘어(5.13%) 등 시총 상위 전반이 상승 흐름을 보이고 있다.

코스닥 지수도 강세다. 코스닥은 시초가 기준 전장 대비 12.88포인트(1.23%) 오른 1060.25로 출발한 뒤 같은 시각 1065.63까지 상승하며 오름폭을 키우고 있다.

간밤 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 설정한 이란과의 협상 기한을 앞두고 휴전 기대감에 3대 주가지수가 상승 마감했다.

현지시간 6일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.36%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.44%, 0.54% 상승 마감했다.

트럼프 대통령이 이란을 상대로 내놓은 협상 시한은 미국 동부시간 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)다. 최후통첩을 하루 앞두고 협상 타결과 미국의 이란 에너지 시설 타격 가능성이 혼재됐지만, 시장은 낙관론 측으로 기운 것으로 보인다. 이란 에너지 시설과 교량을 전면 타격하는 것은 미국에도 부담이 큰 만큼 양측이 결국 타협할 것이라는 기대감에서다.