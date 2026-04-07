KICT와 건설 기술 및 산업 고도화 업무협약 체결 미래 도로체계·하이퍼루프 등 모빌리티 협력

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 주요 연구기관과 협업을 통해 첨단 인프라 기술 개발에 속도를 낸다.

현대건설은 6일 경기도 고양특례시에 위치한 한국건설기술연구원(KICT)에서 ‘건설기술 발전 및 산업 고도화를 위한 상호 협력체계 구축’ 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다. 협약은 전문 연구기관의 원천기술과 민간 건설사의 현장 실증 역량을 결합해 인프라 분야의 기술력을 강화하고, 유기적 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양사는 전략적으로 ▷소프트웨어 중심의 미래 도로체계(SDR) 전환 ▷하이퍼루프 인프라 기술 개발 및 실증 협력을 강화한다. 포괄적으로는 ▷지반·교량·터널·지하공간 및 첨단재료 분야 ▷탄소중립을 위한 에너지·환경·건축 기술 ▷건설 로보틱스 및 스마트건설 기술 ▷홍수·가뭄 등 수재해 대응 기술 등 공동연구를 확대하기로 했다. 현대건설은 자사가 보유한 인프라, 건축, 스마트건설 등 핵심 사업 영역 전반의 기술 경쟁력과 상품 완성도를 동시에 높여 나갈 예정이다.

사전 연구에 빠르게 돌입하는 분야는 ‘소프트웨어 중심의 미래 도로체계’다. 양사는 교통 운영 시뮬레이션, 스마트 도로 관리 기술 등을 활용해 디지털 기반의 효율화된 지능형 도로 운영 모델을 개발한다.

‘꿈의 열차’로 불리는 하이퍼루프 인프라 개발도 추진된다. 하이퍼루프는 대형 진공 튜브 내 자기부상 고속열차를 상업용 항공기보다 빠른 시속 1000㎞ 이상으로 운행하는 미래 친환경 교통수단이다. 진공 튜브 등 관련 인프라 기술을 개발해 초고속 교통 인프라 분야에서 글로벌 수준의 기술력과 사업 수행 역량을 확보한다는 계획이다.

현대건설 관계자는 “자율주행 차량 운행 확대와 스마트시티 조성 등 사회적 변화에 따라 관련 인프라의 디지털 전환이 가속화되고 있다”며 “이번 협약으로 차세대 모빌리티 인프라 기술을 선제적으로 확보하고 핵심 상품의 기술적 완성도를 한층 끌어올려 대한민국 건설 패러다임 변화에 앞장설 것”이라고 했다.